От альпийских пейзажей до фондю: чем удивит самый высокогорный город Бразилии?

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце штата Сан-Паулу в окружении живописных гор расположился Кампус-ду-Жордан — город, который по праву считается одним из самых привлекательных мест для отдыха в Бразилии. Его уникальность заключается не только в красоте природы и европейском шарме, но и в том, что это самый высокогорный город страны.

Фото: flickr.com by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кампус-ду-Жордан

Поднимаясь на высоту более полутора километров над уровнем моря, вы попадаете в мир, где горные пейзажи, свежий воздух и мягкий климат создают неповторимую атмосферу. Не зря Кампус-ду-Жордан называют "Бразильской Швейцарией" — архитектура, кухня и даже сам дух города напоминают об альпийских странах.

В любое время года здесь можно найти что-то интересное. Летом, когда на побережье царит зной, в Кампус-ду-Жордан можно насладиться приятной прохладой и пышной зеленью. Но настоящая магия начинается зимой, когда город преображается, облачаясь в атмосферу европейской сказки.

Прогуливаясь по улицам Вила-Капивари, центральному туристическому району, вы почувствуете себя как в маленьком швейцарском городке. Дома с покатыми крышами, деревянные фасады, уютные кафе и рестораны — всё это создает неповторимый колорит.

Гастрономическое разнообразие Кампус-ду-Жордан поражает воображение. Здесь можно попробовать как традиционные бразильские блюда, так и изысканные европейские деликатесы. Фондю, горячий шоколад, свежая форель, вина и сыры местного производства — всё это делает город настоящим раем для гурманов.

Любители активного отдыха найдут здесь множество возможностей для пеших прогулок, треккинга и других видов спорта на свежем воздухе. Окружённый горами и лесами, Кампус-ду-Жордан предлагает уникальные маршруты для знакомства с красотами природы.

Город славится своей развитой туристической инфраструктурой. Роскошные отели, спа-салоны, дизайнерские магазины — здесь есть всё для комфортного и незабываемого отдыха. Кампус-ду-Жордан — идеальное место для романтического путешествия, семейного отдыха или просто для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и насладиться тишиной и покоем.

Благодаря своему уникальному расположению на высоте 1628 метров Кампус-ду-Жордан обладает особым микроклиматом, который благоприятно влияет на производство высококачественных продуктов, таких как вина, сыры и колбасы. Это делает город ещё более привлекательным для туристов, которые ценят не только красоту природы, но и гастрономические изыски.

Уточнения

Кампус-ду-Жордан (порт. Campos do Jordão) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

