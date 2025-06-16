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Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее

2:11
Туризм

Рейс American Airlines из Филадельфии в Неаполь обернулся неожиданным приключением для пассажиров. Вместо запланированной посадки в итальянском городе Boeing 787-9 Dreamliner был вынужден приземлиться в Риме. Причина оказалась довольно необычной: воздушное судно оказалось на два метра длиннее, чем позволяют нормативы аэропорта Неаполя.

Самолёт
Фото: flickr.com by Gordon Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт

Несмотря на то что Boeing 787-9 и его "младший брат" 787-8 внешне очень похожи и оба способны совершать трансатлантические перелёты, разница в длине (63 метра против 57) сыграла решающую роль. Аэропорт Неаполя, классифицированный как категория 8 RFFS, имеет ограничения по приёму самолётов длиной более 61 метра. Превышение этого лимита, пусть и незначительное, сделало посадку невозможной в соответствии с международными авиационными стандартами.

В результате после предупреждения от авиадиспетчеров самолёт с 231 пассажиром и 11 членами экипажа на борту был перенаправлен в Рим, расположенный более чем в 200 километрах от Неаполя. Пассажирам пришлось добираться до конечного пункта назначения на автобусах, что заняло от двух до трёх часов, или же воспользоваться местным рейсом.

American Airlines принесла извинения за возникшие неудобства, сославшись на "операционные ограничения", однако аэропорт Неаполя чётко указывает в своих правилах, что принимает только модели 787-8. Этот случай подчёркивает важность соблюдения всех норм и правил в авиации, даже если разница кажется незначительной. Два метра могут показаться пустяком, но в данном случае они привели к серьёзным логистическим проблемам и значительно повлияли на планы пассажиров. Инцидент также напоминает о существовании классификаций RFFS, которые, хоть и не на слуху у широкой публики, играют ключевую роль в обеспечении безопасности полётов.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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