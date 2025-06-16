Лесные пожары и антитуристические протесты: почему летний отдых в Испании стал опасным

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британским туристам, планирующим летний отдых, стоит серьёзно пересмотреть свои планы. Эксперты предупреждают о повышенном риске для путешественников, направляющихся в популярные направления, такие как Испания, Турция и Греция.

Фото: web.archive.org by Manuel pino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания

Причина кроется в надвигающемся сезоне лесных пожаров, который, по прогнозам, достигнет пика в июле и августе. Экстремальная жара, достигающая 50 градусов Цельсия, и засушливые условия создают идеальную среду для распространения огня. По данным статистики, значительная часть страховых выплат связана с эвакуацией и стихийными бедствиями, что подчёркивает реальную угрозу для путешественников.

Особое внимание уделяется Канарским островам, где правительство уже объявило состояние повышенной готовности из-за сочетания высоких температур, засухи и прихода калимы — жаркого, пыльного ветра из Сахары. Местные власти предупреждают о среднем и высоком риске возникновения лесных пожаров.

Помимо природных угроз, туристический сектор Испании сталкивается с растущим недовольством местных жителей, выражающимся в антитуристических протестах, что может омрачить отдых путешественников. В совокупности эти факторы делают летний сезон 2025 года потенциально рискованным для британских туристов, планирующих поездки в эти регионы.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

