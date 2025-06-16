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Куда сбежать от жары в Салониках: пляж с изумрудной водой, который знает не каждый

2:01
Туризм

Когда столбик термометра неумолимо растёт, жители Салоник начинают искать, куда бы сбежать от жары. Как правило, по выходным многие отправляются к морю — чаще всего на пляжи Халкидики. Но плотное движение на трассах и переполненные пляжи могут быстро испортить настроение.

Греция, Салоники
Фото: web.archive.org by Michael Paraskevas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Салоники

Альтернатива без толп: пляж Английская лестница

Если вы устали от шумных курортов, у нас есть идеальный вариант — по-настоящему спрятанный пляж с изумрудной водой. Он называется Αγγλική Σκάλα (Английская лестница) и находится всего в 1 часе и 11 минутах езды от центра Салоник, в районе Αγγελοχώρι (Ангелохори).

Эта бухта, также известная как Скала или "Скрытый пляж", расположена в уголке под названием Бухта Ангелов. И именно это место может стать вашим личным оазисом, где нет ни шезлонгов, ни громкой музыки, ни толп отдыхающих.

Чем примечателен этот пляж

  • Цвет воды — кристально чистый, изумрудный.
  • Берег — песчаный, местами с крупными камнями, создающими особую атмосферу уединения.
  • Вид — невероятно фотогеничный: камни, зелёные холмы и тихая гладь залива.
  • Аудитория — в основном те, кто действительно ищет тишину и контакт с природой.

Как добраться

Добраться туда не так просто, как к популярным пляжам, но именно это делает это место по-настоящему особенным.

От центра Салоник — чуть больше часа на машине. Последний отрезок пути — не самый удобный, но благодаря видеоинструкциям (доступным онлайн) вы без труда найдёте нужную точку.

Если вы готовы немного потрудиться ради настоящего уединения, это место — то, что нужно.

Здесь не будет зонтов и продавцов кукурузы, но будет самое главное — тишина, природа и вода, в которой хочется раствориться.

Уточнения

Сало́ни́ки (Фессалони́ки, греч. Θεσσαλονίκη ) — город Греции, который является вторым по численности населения, историческому, экономическому и культурному значению в стране. Административный центр одноимённой общины Центральная Македония.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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