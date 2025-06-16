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Тысячи рейсов отменены: что происходит с EasyJet и Ryanair

2:39
Туризм

В период с октября 2023 по сентябрь 2024 года тысячи пассажиров авиакомпаний EasyJet и Ryanair столкнулись с неожиданными изменениями в своих планах. По данным Which?, за это время EasyJet отменила 1759 рейсов менее чем за 24 часа до вылета, что составляет 0,9% всех полётов. У Ryanair ситуация оказалась стабильнее — 313 отмен за тот же период (0,2%).

Боинг 777-312ER
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus
Боинг 777-312ER

Пунктуальность: кто опаздывает чаще?

Исследование также показало, что 67% рейсов EasyJet отправились в воздух с задержкой не более 15 минут.

У Ryanair этот показатель чуть ниже — 65%. Казалось бы, разница незначительная, но в условиях плотного графика она может оказаться критичной.

Что делать при отмене рейса

Ryanair на своём сайте поясняет: если уведомление об отмене поступает менее чем за 14 дней до вылета, пассажир имеет право:

  • бесплатно выбрать другую дату на том же маршруте;
  • запросить маршрут с пересадками;
  • оформить полный возврат средств;
  • а при определённых условиях — получить компенсацию.

Однако:

"Вы не будете иметь права на компенсацию, если отмена произошла по причинам, не зависящим от нас: забастовка авиадиспетчеров, плохая погода, экстренные случаи, которые невозможно было предотвратить".

Ответ EasyJet

Компания прокомментировала ситуацию следующим образом:

"Мы стремимся обеспечивать надёжность и пунктуальность для четверти миллиона пассажиров ежедневно. В этом году мы ожидаем рекордный летний сезон — 100 миллионов путешественников выберут EasyJet".

Тем, чьи рейсы были отменены, EasyJet предлагает:

  • бесплатный перенос на другой рейс;
  • вылет из близлежащего аэропорта или пересадку, если прямой маршрут недоступен;
  • сохранение условий по багажу и местам;
  • выбор между возвратом средств и ваучером на всю сумму бронирования (действует 12 месяцев).

Компания также уточняет:

"Вы можете выбрать рейс только в ту же страну или из неё, что и в первоначальном бронировании".

Что делать в аэропорту

Если отмена произошла, когда вы уже находитесь в аэропорту, придётся забрать багаж, пройти таможню, заново зарегистрироваться и вновь пройти все проверки безопасности. Это может занять немало времени — учитывайте это при планировании.

Уточнения

EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com (по-русски произносится изи-джет) — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту. Является частью холдинга EasyGroup.

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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