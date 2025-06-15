Место, где время остановилось: забытая крепость Пелопоннеса, в которую хочется вернуться

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В то время как туристы заполняют пляжи Миконоса и Санторини, где шум вечеринок гремит до рассвета, в сердце Пелопоннеса притаилось место, полное тишины, истории и подлинной греческой атмосферы. Добро пожаловать в Каритену — небольшую каменную деревню в регионе Аркадия, где средневековье буквально дышит из каждого уголка, а виды на холмы и реки способны затмить любой закат в Ойе.

Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пелопоннес, Каритена

Что делает Каритену особенной

Каритена — не просто деревня, а охраняемое государством историческое поселение. Расположенная на высоте 582 метров на зелёном холме, она окружена природным великолепием рек Алфей и Лусиос.

Но главное — это её прошлое: крепость XIII века на скале, с которой открывается захватывающий вид, некогда служила оплотом Жоффруа де Виллардуэна и позже — базой для Теодора Колокотрониса в борьбе за независимость Греции.

Внутрь крепости попасть нельзя, но подъём наверх того стоит: панорама, открывающаяся с вершины, впечатляет даже бывалых путешественников.

Церкви, мосты и камни истории

На северо-западной окраине деревни стоит церковь Святого Николая XVIII века, а в центре — церковь Зоодохос Пиги с трёхъярусной колокольней XIV века.

А чуть ниже, ближе к реке, — легендарный мост XIII века, некогда изображённый на банкноте в 5000 драхм. Из шести арок сохранилось три — но даже этого достаточно, чтобы почувствовать дыхание прошлого.

Что делать в Каритене: от троп до таверн

Любители активного отдыха будут в восторге от Национальной тропы 032, которая соединяет Витину и Кардамили. Она проходит через Каритену, ущелье Лусиос и монастыри, включая древний монастырь Философу.

Добраться до него можно и на машине: от Каритены — 30 минут до монастыря Святого Иоанна Продрома, а оттуда — пешком по маркированной тропе.

Тем, кто ищет приключений, подойдут сплавы по реке Алфей — рафтинг и каякинг здесь особенно популярны.

Где вкусно поесть

После насыщенного дня стоит заглянуть в одну из местных таверн. Arktos порадует душевной атмосферой и мясными блюдами, а Taverna to Kastro открыта для обеда и ужина с вторника по воскресенье.

В меню — традиционные греческие угощения: ягнятина, козлятина, кролик, каштаны и, конечно, местное оливковое масло.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

