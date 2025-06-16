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Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025

2:04
Туризм

Если вы планируете отдых у моря в Аттике этим летом, стоит заранее узнать, какие пляжи действительно подходят для купания. Результаты свежего микробиологического мониторинга Национального центра экологических исследований (ΠΑΚΟΕ), проведённого в мае, проливают свет на качество воды на побережьях Восточной Аттики, включая популярные направления: Рафина, Марафон, Неа-Макри, Артемида и Порто Рафти.

Шезлонги
Фото: commons.wikimedia.org by Pascal Vyncke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шезлонги

Цифры, которые заставляют задуматься

В ходе исследования специалисты ПАКОЕ взяли 202 пробы воды с пляжей Аттики. Результаты оказались неоднозначными:

  • 153 пляжа (76%) соответствуют микробиологическим нормам ЕС — здесь можно купаться спокойно.
  • 49 проб (24%) показали отклонения — купание в этих местах может быть небезопасным.

Что это значит для туристов?

Проверки охватили как организованные, так и "дикие" пляжи. Места, которые кажутся живописными и популярными, могут не соответствовать санитарным нормам.

Особенно актуальна эта информация для районов Рафины, Марафона, Артемиды и Порто Рафти, где наблюдается активный туристический поток.

"Наша цель — предупредить, а не напугать. Люди должны знать, где им не грозит контакт с потенциально опасной микрофлорой", — пояснили специалисты ПАКОЕ.

Где можно купаться без опасений?

Полный список пляжей, признанных безопасными, будет доступен в виде таблицы. В неё вошли точки, прошедшие все лабораторные проверки, и пригодные как для отдыха с детьми, так и для длительного плавания.

Где купаться не рекомендуется?

Вторая часть таблицы — тревожный сигнал. Это места, где уровень бактерий превышает безопасные значения. Не игнорируйте такие предупреждения: особенно это важно для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых.

Уточнения

А́ттика (др.-греч. Ἀττική, Аттики - букв. "прибрежная страна") — юго-восточная область Центральной Греции, соединительное звено между Балканским полуостровом и Архипелагом,

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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