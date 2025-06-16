Курортный кошмар: термальный курорт под следствием после шокирующего инцидента

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Место, которое должно было стать курортной сенсацией сезона, обернулось госпитализацией и тревогой. На острове Вулькано (в составе Эолийского архипелага) мужчина едва не лишился ног после купания в термальном грязевом пруду, который ранее был под арестом. Что случилось и почему курортное место снова оказалось в центре скандала?

Фото: commons.wikimedia.org by Assianir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Термальная вода, Эолийские острова

Купание, обернувшееся кошмаром

Событие произошло в воскресенье. Турист из Ломбардии, имеющий диабет и хронические проблемы с ногами, решил погрузиться в известную лечебную грязевую лужу. Спустя считанные минуты ему стало плохо.

"Он начал жаловаться на сильную боль и странное онемение в ногах", — комментируют очевидцы.

На место оперативно прибыла медицинская служба острова.

Цепочка госпитализаций

Поначалу мужчину доставили в больницу на острове Липари, затем срочно перевели в Палермо.

В связи с ухудшением состояния пациента направили в клинику Нигуарда в Милане, где он и сейчас остаётся под наблюдением врачей.

По предварительным данным, у пострадавшего развился некроз нижних конечностей — опасное осложнение, которое при диабете может закончиться ампутацией.

Возвращение старых проблем

Сам термальный пруд был закрыт с июня 2020 года. Причина — строительные нарушения, приведшие к судебному захвату территории.

Спустя почти пять лет, в апреле 2025-го, пруд вновь открылся для посетителей — после выполнения предписаний Гражданской обороны и постановления профсоюза. Управляет зоной геотермальная компания Vulcano.

Однако теперь, похоже, место снова окажется под пристальным вниманием. Эксперты проверяют возможное загрязнение и несоответствие санитарным требованиям.

Символ или угроза?

Эолийские острова давно известны своими вулканами, термами и целебными источниками. Но инцидент на острове Вулькано поднимает острый вопрос: действительно ли такие природные локации безопасны для людей с хроническими заболеваниями?

Уточнения

Липа́рские острова́ (Isole di Lipari, итал. Isole Eolie, в древности Эольские острова (Эолия)) — группа островов в Тирренском море к северу от Сицилии. Всего 17 островов. На одноимённом острове до сегодняшнего времени постоянно активен вулкан Стромболи. На островах Липари и Вулькано встречаются фумаролы.



Некро́з (от древнегреческого νέκρωσις, некрозис, "смерть") — повреждение клетки, которое приводит к её преждевременной гибели в живой ткани путём аутолиза, и является результатом воздействия внешних факторов на клетку или ткань, таких как инфекция, облучение ионизирующей радиацией или травма, которые пагубно влияют на жизнедеятельность клеток.

