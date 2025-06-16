Курортный кошмар: термальный курорт под следствием после шокирующего инцидента

Место, которое должно было стать курортной сенсацией сезона, обернулось госпитализацией и тревогой. На острове Вулькано (в составе Эолийского архипелага) мужчина едва не лишился ног после купания в термальном грязевом пруду, который ранее был под арестом. Что случилось и почему курортное место снова оказалось в центре скандала?
Событие произошло в воскресенье. Турист из Ломбардии, имеющий диабет и хронические проблемы с ногами, решил погрузиться в известную лечебную грязевую лужу. Спустя считанные минуты ему стало плохо.
"Он начал жаловаться на сильную боль и странное онемение в ногах", — комментируют очевидцы.
На место оперативно прибыла медицинская служба острова.
Поначалу мужчину доставили в больницу на острове Липари, затем срочно перевели в Палермо.
В связи с ухудшением состояния пациента направили в клинику Нигуарда в Милане, где он и сейчас остаётся под наблюдением врачей.
По предварительным данным, у пострадавшего развился некроз нижних конечностей — опасное осложнение, которое при диабете может закончиться ампутацией.
Сам термальный пруд был закрыт с июня 2020 года. Причина — строительные нарушения, приведшие к судебному захвату территории.
Спустя почти пять лет, в апреле 2025-го, пруд вновь открылся для посетителей — после выполнения предписаний Гражданской обороны и постановления профсоюза. Управляет зоной геотермальная компания Vulcano.
Однако теперь, похоже, место снова окажется под пристальным вниманием. Эксперты проверяют возможное загрязнение и несоответствие санитарным требованиям.
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