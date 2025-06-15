Пекарни пригородов Парижа готовятся к великому кулинарному сражению — в бой вступают 10 булочных

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Передача "Лучшая булочная Франции" вернулась на экраны с новым, уже 12-м сезоном.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овёс, ячмень и хлеб

В этом гастрономическом туре по стране хорошо знакомые зрителям эксперты — знаменитый французский пекарь и обладатель звания "Лучший рабочий Франции" (Meilleur Ouvrier de France) 2004 года Бруно Кормере, а также шеф-кондитер Ноэми Хонья — вновь отправились в путь в поисках пекарей.

Каждую неделю в шоу участвуют пекарни из одного региона, представляя свои изделия на суд профессионального жюри, в которое в этом сезоне снова входит мишленовский шеф из Тулузы Мишель Сарран. Эксперты оценивают хлеб, выпечку и десерты не только по вкусу, но и по аромату, текстуре и внешнему виду. Важными критериями остаются также мастерство и креативность пекарей.

После путешествий по многим уголкам страны, на этой неделе жюри заглянет в пригороды Парижа — в департаменты Сена и Марна, Эсон и Валь-де-Марн. Обратите внимание: на этой неделе Ноэми Хонья заменит Киара Серпаджи. Вместе с Бруно Кормере она посетит местные булочные, а к финальному заданию к ним присоединится Мишель Сарран.

Всего 10 булочных из Большого пригорода Иль-де-Франса примут участие в соревновании, которое будет транслироваться на M6 с 16 по 20 июня 2025 года, начиная с 18:35. Участникам предстоит пройти четыре испытания: презентация магазина, любимый продукт, фирменный хлеб и финальный вызов от жюри, который потребует максимальной изобретательности.

Уточнения

Тексту́ра — расположение частей твёрдого вещества, преимущественная ориентация элементов, составляющих материал.



