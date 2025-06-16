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Цитадель Будапешта восстаёт из руин: самая спорная крепость Венгрии обретает новую жизнь

3:11
Туризм

Будапештская Цитадель — одна из главных точек притяжения для туристов. Величественная панорама Дуная, мостов и города, открывающаяся с вершины холма Геллерт, делает её особенной. Но её история — не просто романтика и архитектура: она — о власти, страхе, символах и, наконец, возрождении.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Что происходит сейчас

В 2020 году правительство Венгрии решило восстановить Цитадель, долгое время пребывавшую в запустении. Работы начались после юридических баталий, и сейчас реконструкция близится к завершению.

Завершение проекта планируется к 2026 году. Уже появились свежие фотографии, демонстрирующие изменения — прежний облик и текущее состояние можно увидеть в галерее Várkapitányság.

Из истории крепости

  • Построена в 1854 году как военное укрепление — Цитадель была призвана сдерживать население, а не врага. Проект был создан Юлиусом Якобом фон Хайнау.
  • Длина крепости — 220 футов, ширина — 60 футов, стены толщиной 4 фута.
  • Установленные пушки не использовались по назначению — это была больше угроза, чем оборонительная система.

После Австро-венгерского компромисса 1867 года крепость начала терять своё военное значение. Однако австрийские войска покинули её только в 1899 году.

Статуя Свободы и советская глава

Во время Второй мировой войны в Цитадели располагался немецкий штаб. После освобождения Венгрии советскими войсками была установлена Статуя Свободы.

Автором композиции стал Зигмонд Кисфалуди Штробль, выбранный лично маршалом Климентом Ворошиловым. Памятник получил название "Монумент Освобождения" и был торжественно открыт в 1947 году.

Роль в туризме и забвении

С 1960-х годов Цитадель стала туристическим объектом. В 1963 году на холм подвели электричество, а к 1965 году были убраны последние элементы старого фортификационного облика.

После смены режима в 1989 году, часть скульптур была демонтирована, остались лишь несколько фигур, включая женщину с пальмовой ветвью и истребительницу дракона.

Крепость со временем стала частной, здесь даже работал ресторан, но значение объекта постепенно утратилось — вплоть до новой волны интереса и реконструкции в 2020 году.

Что ждёт монумент в будущем?

После завершения восстановительных работ Цитадель обещает стать не только точкой притяжения для туристов, но и местом, которое рассказывает сложную, но важную историю столицы.

Это будет не просто видовая площадка, а настоящая культурная и историческая жемчужина Будапешта.

Уточнения

Цитаде́ль (итал. cittadella - "небольшой городок") — крепость, защищающая город, либо внутреннее укрепление крепости, имевшее самостоятельную оборону, являвшееся общим редюитом крепости и служившее последним опорным пунктом (редутом) для гарнизона крепости в случае падения основных её укреплений.

Будапе́шт (венг. Budapest) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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