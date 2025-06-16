Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Покупка сэндвича перед полётом теоретически может привести к тому, что пассажиры Jet2, Ryanair, Easyjet и TUI будут оштрафованы. Пассажирам некоторых из крупнейших британских авиакомпаний, которые этим летом отправятся на рейсы в Европу и за её пределы, напоминают об этом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tmannya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сэндвич

European Waterways — группа экспертов по путешествиям — предупреждает, что ввоз любых мясных или молочных продуктов из Великобритании в ЕС может привести к штрафу для путешественников.

"Если вы путешествуете в ЕС из страны, не входящей в ЕС, вам не разрешается ввозить с собой какие-либо мясные или молочные продукты, включая те, которые вы найдёте в бутерброде!" — объяснила эксперт по путешествиям Марианна Спаркс.

Сэндвичи безопасно употреблять в аэропорту и в самолёте, но их необходимо утилизировать либо перед выходом из самолёта, либо сразу после входа в терминал на другой стороне. Чтобы избежать штрафов или возможного уголовного преследования, убедитесь, что любые мясные или молочные продукты не ввозятся в ЕС.

"Однако вы можете взять с собой ограниченное количество фруктов и овощей, а также яйца, яичные продукты и мёд. Ограниченное количество рыбы или рыбопродуктов допускается при условии, что их вес не превышает 20 килограммов", — продолжила Спаркс.

Она добавила, что по прибытии в ЕС вам, возможно, придётся пройти официальный контроль со стороны властей. Если вы перевозите какие-либо незадекларированные мясные или молочные продукты, они будут конфискованы и уничтожены. Кроме того, вы можете быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

"Вы можете перевозить продукты животного происхождения во время путешествий по ЕС. Тем не менее в большинстве стран ЕС действуют строгие правила транспортировки находящихся под угрозой исчезновения животных или растений, или продуктов, полученных из них, и в некоторых случаях может потребоваться разрешение", — заключила специалист.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

