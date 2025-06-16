От эконома к бизнесу: почему ваш наряд влияет на место в самолёте — секреты бортпроводников

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1:19
Туризм

Хотите летать с комфортом и, возможно, даже оказаться в первом классе? Ваш гардероб может сыграть ключевую роль.

Самолёт в небе
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт в небе

Эксперты и бортпроводники сходятся во мнении: внешний вид имеет значение. Забудьте о спортивном стиле, джинсах и кедах. Стремитесь к элегантной сдержанности, создавая образ опытного путешественника.

Опытные стюардессы советуют: если мечтаете о повышении класса, одевайтесь так, будто вы уже там. Облегающие чёрные брюки и блейзер, или элегантное платье — отличный выбор для женщин. Мужчинам подойдут чиносы или другие брюки в сочетании с рубашкой. Избегайте шорт, грязной обуви, леггинсов, шлёпанцев и спортивных штанов.

Соблюдая эти простые правила, вы значительно увеличиваете свои шансы на бесплатный апгрейд. Даже если первый класс останется недостижимым, не стоит отчаиваться. Иногда даже в эконом-классе можно получить приятный сюрприз. Один путешественник поделился историей о том, как проспал обед и в итоге получил блюдо из меню более высокого класса. Так что даже небольшая удача может сделать ваш полёт более приятным. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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