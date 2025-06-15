Шенгенская зона расширяется: кому станет проще, а кому — сложнее

Гибралтар — крохотная, но стратегически важная точка Европы — скоро может стать частью Шенгенской зоны. Великобритания, Испания и Евросоюз достигли политической договорённости, которая может радикально упростить передвижение через границу между Гибралтаром и Испанией.

Фото: commons.wikimedia.org by Shawn Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гибралтарский пролив

Теперь дело за парламентариями: им предстоит ратифицировать соглашение. Если это произойдёт, то:

Пограничные посты на суше исчезнут,

А контроль в аэропорту Гибралтара перейдёт в руки испанских пограничников.

Что это значит для жителей?

Местные жители уже ликуют: теперь они смогут спокойно ездить в Испанию — без задержек, проверок и длинных очередей. Для тех, кто живёт и работает по обе стороны границы, это настоящая победа.

А как насчёт туристов?

Изменения не обошли стороной и гостей региона. Вот что теперь важно знать:

Россиянам, скорее всего, снова хватит обычной шенгенской визы для въезда в Гибралтар. Это упростит логистику для тех, кто планирует путешествие по югу Европы.

Граждане Великобритании — несмотря на то, что Гибралтар остаётся под британской юрисдикцией, — смогут находиться там только в рамках стандартных 90 дней из 180, как и в любой другой шенгенской стране.

Таким образом, новая договорённость меняет саму философию границы между Евросоюзом и британской территорией, открывая Гибралтар миру по-новому.

Если договор будет окончательно утверждён, регион получит мощный туристический и экономический толчок.

Уточнения

Гибралта́р (англ. Gibraltar,) — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.



Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

