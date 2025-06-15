Шенгенская зона расширяется: кому станет проще, а кому — сложнее

Гибралтар — крохотная, но стратегически важная точка Европы — скоро может стать частью Шенгенской зоны. Великобритания, Испания и Евросоюз достигли политической договорённости, которая может радикально упростить передвижение через границу между Гибралтаром и Испанией.
Теперь дело за парламентариями: им предстоит ратифицировать соглашение. Если это произойдёт, то:
Местные жители уже ликуют: теперь они смогут спокойно ездить в Испанию — без задержек, проверок и длинных очередей. Для тех, кто живёт и работает по обе стороны границы, это настоящая победа.
Изменения не обошли стороной и гостей региона. Вот что теперь важно знать:
Таким образом, новая договорённость меняет саму философию границы между Евросоюзом и британской территорией, открывая Гибралтар миру по-новому.
Если договор будет окончательно утверждён, регион получит мощный туристический и экономический толчок.
Гибралта́р (англ. Gibraltar,) — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.