Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус может исчезнуть, даже если всё делаете правильно: где на самом деле нужно сажать базилик
Ошибка, которая старит: челка, которая категорически не подходит зрелым женщинам
Фитофтора боится этого простого средства: узнайте, как ромашка спасёт ваши томаты
Море, концерты и отсутствие мужа: Татьяна Буланова поделилась неожиданными планами на лето
Голливуд в гневе: Disney и Universal преследуют Midjourney. ИИ зашел слишком далеко
Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете
До и после: Кейт Миддлтон показала хаос и смех в День отца с Уильямом и детьми
Короткий хвост, длинная история: как появились самые необычные кошки
Обед за 6,5 тыс. рублей: что ждёт гостей на ПМЭФ-2025 в ресторане Lunch и его собрате Варево

Шенгенская зона расширяется: кому станет проще, а кому — сложнее

Туризм

Гибралтар — крохотная, но стратегически важная точка Европы — скоро может стать частью Шенгенской зоны. Великобритания, Испания и Евросоюз достигли политической договорённости, которая может радикально упростить передвижение через границу между Гибралтаром и Испанией.

Гибралтарский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by Shawn Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гибралтарский пролив

Теперь дело за парламентариями: им предстоит ратифицировать соглашение. Если это произойдёт, то:

  • Пограничные посты на суше исчезнут,
  • А контроль в аэропорту Гибралтара перейдёт в руки испанских пограничников.

Что это значит для жителей?

Местные жители уже ликуют: теперь они смогут спокойно ездить в Испанию — без задержек, проверок и длинных очередей. Для тех, кто живёт и работает по обе стороны границы, это настоящая победа.

А как насчёт туристов?

Изменения не обошли стороной и гостей региона. Вот что теперь важно знать:

  • Россиянам, скорее всего, снова хватит обычной шенгенской визы для въезда в Гибралтар. Это упростит логистику для тех, кто планирует путешествие по югу Европы.
  • Граждане Великобритании — несмотря на то, что Гибралтар остаётся под британской юрисдикцией, — смогут находиться там только в рамках стандартных 90 дней из 180, как и в любой другой шенгенской стране.

Таким образом, новая договорённость меняет саму философию границы между Евросоюзом и британской территорией, открывая Гибралтар миру по-новому.

Если договор будет окончательно утверждён, регион получит мощный туристический и экономический толчок.

Уточнения

Гибралта́р (англ. Gibraltar,) — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.

Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Домашние животные
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Почти без креатива, но зато по низким ценам: как ИИ ставит под удар будущее рекламы
Натуральный детокс: как один напиток может стать вашим лучшим союзником в борьбе с лишним весом
Не помада и не карандаш: как сделать губы объемнее после 50 — простой продукт, который вас удивит
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Пройдёт 14 лет — и только тогда появятся плоды: стоит ли сажать такое дерево на участке
Одна ошибка с диваном может испортить весь интерьер — проверьте
Слизни атакуют: простое средство, чтобы ваша капуста осталась целой и вкусной
Пляж, который затмевает Мальдивы: что скрывает Санта-Джулия
Помолвка или пиар? Слухи о Керимове омрачили роман Муцениеце с Дрангой
Почему диеты вызывают депрессию? Учёные развеяли мифы о похудении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.