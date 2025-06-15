Пляж, который затмевает Мальдивы: что скрывает Санта-Джулия

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Санта-Джулия — не просто пляж, это место, где пейзажи будто сошли со страниц открытки. Белоснежный песок, ласковая бирюзовая вода и атмосфера, в которой каждый вздох становится вдохновением. Неудивительно, что этот уголок Корсики вошёл в десятку лучших пляжей Европы. Но его магия — далеко не только в красоте.

Фото: commons.wikimedia.org by Lost passenger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж, Корсика

Семейный рай и активный отдых

Расположенный рядом с Порто-Веккьо, пляж идеально подойдёт для всей семьи. Здесь безопасно для детей благодаря мелководью, а взрослые смогут наслаждаться уединением и комфортом. Любите фотографировать? Деревянный понтон — идеальное место для кадра мечты.

Ищете активности? Вас ждут каноэ, вейкборд, сап-серфинг, прогулки с яхт-клубом — всё с заботой о природе. Хотите расслабиться? Просто лягте на тёплый песок и слушайте шум прибоя.

Прогулки, водопады и дикая Корсика

Отдых на Санта-Джулии можно легко дополнить природными открытиями. Вокруг — зелёные тропы, виды на залив и возможность отправиться верхом в леса.

Особый маршрут — к водопаду Пиша-ди-Галлу. Дойти до него непросто, но пейзажи — как награда за усилия.

Порто-Веккьо: история и шарм

После пляжа загляните в соседний Порто-Веккьо. Старый город с узкими улочками и цитаделью XVI века открывает другую сторону Корсики — более тихую, насыщенную культурой и генуэзским духом.

Вкус Корсики

Чтобы отпуск стал по-настоящему насыщенным, попробуйте местную кухню: brocciu, figatellu, prisuttu. Запейте бокалом островного вина, и вы навсегда запомните вкус лета на Корсике.

Санта-Джулия — это не просто отдых, это опыт, который захочется повторить. Здесь встречаются природа, культура и энергия, создавая пространство, где каждый момент становится воспоминанием.

Уточнения

Территориальная общность Корсика (фр. Collectivité Territoriale de Corse). Включает департаменты Южная Корсика и Верхняя Корсика. Главный город — Аяччо. Древнеримские авторы упоминают его как Корсика (Corsica); это название от финикийского хорси - "лесистый" (хвойный лес острова использовался в кораблестроении).

