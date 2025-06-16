Турецкие отели ввели новые правила: цены теперь не стоят на месте

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираетесь на отдых в Турцию? Приготовьтесь: теперь стоимость проживания в отеле может измениться в любую минуту. Курортный бизнес перенимает практику авиаперевозчиков — систему динамического ценообразования. Цены больше не фиксируются, а живут своей жизнью, подстраиваясь под спрос, сезон, день недели и даже поведение клиента.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Турецкие отели

Почему это тревожит турфирмы и туристов

Туроператоры в растерянности: как продавать туры, если предложение, составленное утром, уже неактуально к вечеру? Представители индустрии называют ситуацию "необратимой" и предупреждают: гибкость цен, хоть и выгодна для отелей, разрушает привычную систему планирования.

"Такая динамика разочаровывает и турагентства, и операторов. Цены и загрузка меняются с бешеной скоростью — рынок становится рынком продавца", — заявляют турецкие источники. "Средние цены растут, наблюдаются резкие скачки, а отели всё чаще идут напрямую к клиенту, ограничивая выбор номеров и условий", — отмечает нестабильность TUI.

Что такое динамическое ценообразование

Это способ устанавливать стоимость услуги в реальном времени — на основе спроса, сезона и других факторов. В авиаперевозках он применяется давно:

Чем выше спрос — тем выше цена.

Ближе к дате вылета — дороже.

Популярные дни недели стоят больше.

Поведение пользователя отслеживается: не купил билет — цена "вдруг" подросла.

Так компании повышают прибыль и создают видимость дефицита, вынуждая покупать быстрее. Однако для туристов это превращается в стресс: предсказать стоимость заранее почти невозможно.

Теперь и отели в игре

По аналогии с билетами, поиск отеля становится лотереей. Сегодня — одно предложение, завтра — другое. Это не просто усложняет планирование, а повышает тревожность и снижает доверие к сервису.

Парадоксально, но даже сами отели могут проиграть: краткосрочная выгода рискует обернуться падением лояльности и оттоком клиентов туда, где цены понятны и стабильны.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

