Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может пойти не так во время прогулки на квадроциклах по живописной египетской пустыне? Оказывается — многое. Турист из России Сергей, отдыхавший с друзьями в Хургаде, рассказал об экскурсии "Рассвет в деревне бедуинов", которая запомнилась вовсе не из-за красоты пустынных пейзажей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Поездка на квадроциклах

Пыль, жара и паника

"С самого начала нам не повезло: мы ехали в хвосте колонны и буквально захлебывались в пыли от квадроциклов впереди. Видимость — нулевая, дышать нечем, а потом ещё и отмыться от этой пыли невозможно", — вспоминает Сергей.

Казалось бы, это просто неудобства, но всё стало ещё интереснее, когда один из туристов — мужчина из Германии — вдруг резко дёрнул руль и с треском вылетел в канаву.

"Выглядело это так, будто мы в цирке, только было не до смеха. Хорошо, что обошлось без серьёзных травм", — рассказывает очевидец.

Приключения продолжаются

Как только группа добралась до деревни бедуинов — ожидаемой кульминации маршрута — настроение у многих было уже испорчено. Усталость, жара и впечатления от падения спутника не добавили энтузиазма.

А потом случилось ещё одно: молодая туристка из Великобритании по неосторожности задела ногой раскалённую трубу квадроцикла и обожглась.

"Это был не тур, а настоящий "цирк в пыли", теперь уж точно будем выбирать место поближе к началу колонны!", — резюмирует Сергей.

Важные выводы

История заставляет задуматься: насколько безопасны такие экскурсии? Организаторы явно должны лучше следить за техникой безопасности, а туристам стоит заранее уточнять детали маршрута и не забывать об элементарной осторожности. Песчаные дали могут быть красивыми, но и коварными.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.



Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

