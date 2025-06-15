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Туристы, трепещите! Юг Европы готовится к решающей битве – 15 июня назначен днём протеста

1:52
Туризм

15 июня 2025 года Южная Европа впервые объединится в масштабную коллективную мобилизацию против массового туризма. Акции протеста пройдут одновременно в Барселоне, Венеции, Лиссабоне, Палермо, Неаполе, Генуе, Марселе, на Балеарских островах и в Пиренеях.

протест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
протест

Десятки городов объединяет новая транснациональная сеть активистов — Southern European Network against Touristification, созданная жителями Испании, Италии, Франции и Португалии.

Причины недовольства очевидны. За последние годы арендная плата стремительно выросла, а общественные пространства переполнены. Исторические районы превращаются в "туристические витрины", а идентичность городов стирается. Чтобы привлечь внимание, протестующие готовят символические акции — марши, театрализованные шествия с водяными пистолетами, блокировки туристических автобусов и даже аэропортов.

Власти начали реагировать, но меры пока фрагментарны и запаздывают. Венеция вводит входной билет для однодневных туристов, а Барселона планирует к 2028 году полностью запретить краткосрочную аренду через платформы вроде Airbnb. Однако национальные правительства всё ещё ставят на развитие туризма: в Испании, например, выделены средства на строительство крупных отелей, но реальные выгоды местным жителям пока не очевидны.

Активисты требуют системных перемен — перехода к новой туристической модели, в которой приоритетами станут защита местных сообществ, экология и разумное регулирование туристических потоков. Протест — не просто бунт, а призыв к переосмыслению роли путешествий в современном мире.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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