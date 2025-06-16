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Древние термы Сегобриги: как римляне создавали спа-центры

1:58
Туризм

В сердце испанской провинции Куэнка, среди вековых дубов и живописных холмов, скрывается Сегобрига — один из самых впечатляющих археологических парков Испании. Это место не просто руины: это портал в древний мир, где каждый камень дышит историей.

римские термы археологического парка Сегобрига, Испания
Фото: commons.wikimedia by No machine-readable author provided. Josemanuel assumed (based on copyright claims), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
римские термы археологического парка Сегобрига, Испания

Сегобрига сочетает в себе культурное и природное наследие. Основанная кельтиберами и достигшая расцвета в эпоху Римской империи, она поражает масштабом и сохранностью своих сооружений. Театр, вмещавший около 1500 зрителей, до сих пор внушает своей архитектурой, а амфитеатр — местом гладиаторских боёв — рассказывает о развлечениях античного мира.

Одним из ярких элементов парка являются римские термы. Инженерное мастерство Древнего Рима проявляется в наличии кальдария, тепидария и сложной гидросистемы. Эти бани служили не только местом очищения, но и важными социальными центрами.

Прогулки по Сегобриге — это путешествие среди древних стен, ворот и гробниц, окружённых природными тропами, пролегающими через поля и дубравы. Пейзаж здесь не нарушает, а подчёркивает величие руин, позволяя ощутить уникальное единство природы и архитектуры.

Парк идеально подходит для семейного отдыха. Он расположен в Саелисе, недалеко от Мадрида и Валенсии, и легко доступен. Современный интерактивный центр интерпретации, образовательные программы, благоустроенные маршруты и специальные мероприятия делают Сегобригу привлекательной как для детей, так и для взрослых.

Сегобрига — это больше, чем археология. Это живое свидетельство римской цивилизации, гармонично вписанное в природный ландшафт. Здесь история учит нас важности сохранения — как культурного наследия, так и окружающей среды.

Уточнения

Куэ́нка (исп  Cuenca) — город в Испании (автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча), административный центр одноимённой провинции. 

Кальда́рий кальда́риум (лат. caldarium, calidarium, от calida  — «горячая вода») — одно из основных помещений римских терм, зал с горячей водой.

Тепида́рий тепида́риум (лат. tepidarium — тёплая комната) — тёплая сухая комната в классических римских термах, предназначенная для (предварительного) разогрева тела.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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