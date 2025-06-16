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Итальянский город на три дня станет порталом в Средневековье: что скрывает фестиваль

1:46
Туризм

С 27 по 29 июня 2025 года в итальянском городе Аквила снова оживут улочки, наполненные ароматами хлеба, звоном рынков и звуками уличных представлений.

картина Рыцарский турнир, масло, холст
Фото: commons.wikimedia by Zygmunt Ajdukiewicz (1861–1917), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картина Рыцарский турнир, масло, холст

В третий раз здесь пройдёт Фестиваль городов Средневековья — масштабное культурное событие, организованное двумя историками. Фестиваль является частью программы подготовки Аквилы к получению почётного статуса Культурной столицы Италии 2026 года.

Тема этого года — "Средневековые города и еда". Исследователи и приглашённые эксперты анализируют, как в те времена организовывались поставки, распределение и потребление пищи. Еда предстает не просто как утилитарная необходимость, а как символ культурной и социальной идентичности, отражающий экономические и политические процессы прошлого.

В программе фестиваля — выступления известных личностей. Также свои открытия представят специалисты, в том числе археологи из Парка Помпей.

Особое внимание уделено заключительному дню: он пройдёт в формате "путешествия" через пять ключевых средневековых городов — Неаполь, Париж, Венеция, Флоренция и Сиена. Парк у замка в Аквиле на один день станет настоящей цитаделью эпохи с историческими реконструкциями, мастерскими, театральными сценами и книжной ярмаркой.

Фестиваль — это не просто развлечение, а живой способ взглянуть на прошлое, чтобы лучше понять настоящее и подготовиться к будущему. Это опыт, который соединяет поколения, дисциплины и культуры.

Уточнения

Л’А́куила (иногда Аквила, Акуила, Л’Аквила; итал. L'Aquila — «орёл») — город и коммуна в центральной Италии. Столица области Абруцци, являющийся также административным центром провинции Л’Акуила.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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