От Парижа до Бали: как сэкономить до 50% на отдыхе

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите путешествовать ярко, но не разориться, у эксперта по путешествиям есть для вас список из 10 альтернатив популярных направлений, которые подарят схожие впечатления, но по значительно меньшей цене. Эти варианты охватывают Европу, Азию и Африку и помогут сэкономить до 50% — особенно на жилье и еде.

Фото: commons.wikimedia by Mietek Ł, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Созополь, Болгария

Часто альтернативные локации оказываются более аутентичными, с меньшим числом туристов. Полезный совет: проверьте региональные аэропорты — иногда в менее известные города есть прямые рейсы. А ещё - выбирайте местные гостевые дома вместо сетевых отелей и старайтесь планировать поездки вне высокого сезона.

Поменять Мальдивы на Филиппины: острова Палаван и Сиаргао предлагают экзотическую природу и расслабляющий отдых, но за цену среднего отеля на Мальдивах.

Таиланд на Вьетнам: храмы, ночные рынки и пляжи ждут вас по ещё более привлекательным ценам.

Бали на Шри-Ланку: сёрфинг в Аругам-Бей и джунгли в Элле дадут тот же дух приключений.

Турцию на Албанию: бирюзовая вода, уютные города и недооценённые жемчужины вроде Берата и Гирокастры.

Грецию на Болгарию: Солнечный берег и Созополь — альтернатива Санторини без ценника в евро.

Париж на Будапешт: архитектура, вино и река — но по доступной цене.

Австралию на Южную Африку: природное разнообразие, сафари и побережья — без межконтинентального перелёта.

Амстердам на Краков: культура, атмосфера и ночная жизнь плюс дешёвое пиво.

Испанию на Боснию и Герцеговину: тепло, история и пейзажи — Сараево и водопады Кравица удивят вас.

Мексику на Гватемалу: руины майя и яркие города — но не забудьте про безопасность.

Путешествия становятся доступнее, если вместо избитых маршрутов выбрать что-то новое — открываются не только горизонты, но и сохраняется бюджет.

Уточнения

Пала́ван (англ. и таг. Palawan) — остров на Филиппинах, вместе с соседними островами составляет самую большую (одноимённую) провинцию в государстве.



Сиаргао — небольшой филиппинский остров, входящий в островную группу Минданао. Расположен в 800 км к юго-востоку от Манилы.



Созо́пол или Созо́поль (болг. Созопол, греч. Σωζόπολις, тур. Süzebolu) — город в юго-восточной Болгарии. В XIX веке этот город был известен в России в транскрипции Сизополь.

