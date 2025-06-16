Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не гниют, не ломаются, не жрут лишнего — машины по цене велосипеда
Булькающий стон, от которого холодеет кровь: правда о дыхании перед смертью
Компенсации при увольнении: как новый расчёт ударит по кошельку
Доля Платона под угрозой: как Шепелев чуть не продал часть квартиры Фриске
Что не стоит класть в холодильник: список продуктов, которые увеличивают ваш счёт за электроэнергию
Лучший напиток для худеющих: он точно завалялся в шкафу на кухне
Микроскопические гиганты: как фитопланктон управляет климатом Земли
Легче простого: этот способ приготовления цукини покорит ваше сердце
Жена рэпера Басты устроила мужу сюрприз на футбольном стадионе

От Парижа до Бали: как сэкономить до 50% на отдыхе

2:05
Туризм

Если вы хотите путешествовать ярко, но не разориться, у эксперта по путешествиям есть для вас список из 10 альтернатив популярных направлений, которые подарят схожие впечатления, но по значительно меньшей цене. Эти варианты охватывают Европу, Азию и Африку и помогут сэкономить до 50% — особенно на жилье и еде.

Созополь, Болгария
Фото: commons.wikimedia by Mietek Ł, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Созополь, Болгария

Часто альтернативные локации оказываются более аутентичными, с меньшим числом туристов. Полезный совет: проверьте региональные аэропорты — иногда в менее известные города есть прямые рейсы. А ещё - выбирайте местные гостевые дома вместо сетевых отелей и старайтесь планировать поездки вне высокого сезона.

Поменять Мальдивы на Филиппины: острова Палаван и Сиаргао предлагают экзотическую природу и расслабляющий отдых, но за цену среднего отеля на Мальдивах.

Таиланд на Вьетнам: храмы, ночные рынки и пляжи ждут вас по ещё более привлекательным ценам.

Бали на Шри-Ланку: сёрфинг в Аругам-Бей и джунгли в Элле дадут тот же дух приключений.

Турцию на Албанию: бирюзовая вода, уютные города и недооценённые жемчужины вроде Берата и Гирокастры.

Грецию на Болгарию: Солнечный берег и Созополь — альтернатива Санторини без ценника в евро.

Париж на Будапешт: архитектура, вино и река — но по доступной цене.

Австралию на Южную Африку: природное разнообразие, сафари и побережья — без межконтинентального перелёта.

Амстердам на Краков: культура, атмосфера и ночная жизнь плюс дешёвое пиво.

Испанию на Боснию и Герцеговину: тепло, история и пейзажи — Сараево и водопады Кравица удивят вас.

Мексику на Гватемалу: руины майя и яркие города — но не забудьте про безопасность.

Путешествия становятся доступнее, если вместо избитых маршрутов выбрать что-то новое — открываются не только горизонты, но и сохраняется бюджет.

Уточнения

Пала́ван (англ. и таг. Palawan) — остров на Филиппинах, вместе с соседними островами составляет самую большую (одноимённую) провинцию в государстве. 

Сиаргао — небольшой филиппинский остров, входящий в островную группу Минданао. Расположен в 800 км к юго-востоку от Манилы.

Созо́пол или Созо́поль (болг. Созопол, греч. Σωζόπολις, тур. Süzebolu) — город в юго-восточной Болгарии. В XIX веке этот город был известен в России в транскрипции Сизополь.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
Домашние животные
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт Аудио 
60-летний Кевин Леврон показал форму: вот как выглядит легенда бодибилдинга сегодня
Новости спорта
60-летний Кевин Леврон показал форму: вот как выглядит легенда бодибилдинга сегодня Аудио 
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Последние материалы
Жена рэпера Басты устроила мужу сюрприз на футбольном стадионе
Секреты красивого утра: что делают женщины, которые всегда выглядят великолепно
Редчайший вид исчез с лица земли: причина — обычный покос травы
Вот как вырастить идеальную пекинскую капусту: избегаем ошибок
Автосигнализация вывела ГАИ на след: как машина сдаёт своего владельца
Вы удаляете аппендикс — а находите рак: диагноз, о котором не догадывается треть молодых
500 грамм говядины и несколько секретных ингредиентов: лучший рецепт бефстроганова для вашего стола
Топливный кризис: остановка импорта нефти и газа из Ирана в Афганистан взвинтила цены
С этим простым советом ваш смартфон будет заряжаться намного быстрее
Секрет Мамонтовой пещеры: обнаружены останки неизвестных древних акул
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.