Почему паломники выбирают Турцию, а не Иерусалим? Открываем неожиданные маршруты

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мало кто знает, но Турция — не только курорт, а настоящий живой музей христианства. Именно здесь начиналось многое: проповедовали апостолы, жили святые, и закладывались основы веры. И всё это — в доступности от Анталии.

Фото: Cappadocia Aerial View by Benh LIEU SONG from Torcy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Турция

Вслед за апостолами: куда поехать

Демре (Мира)

В этом городе жил сам Святой Николай — тот самый, что стал прообразом Санта-Клауса.

Здесь сохранилась византийская церковь с фресками и саркофагом святого.

Исторический факт: Николай был епископом Мир Ликийских в IV веке.

Цена: $40-70. Часто включают морскую прогулку к Кекова.

Эфес

Один из лучших древних городов мира, где проповедовал апостол Павел, а Богородица провела свои последние годы.

Здесь стоит увидеть Библиотеку Цельса, Храм Артемиды и Дом Девы Марии.

Исторический факт: Павел провёл в Эфесе два года.

Цена: $70-120. Лучше ехать на пару дней.

Лаодикия

Упомянута в Откровении Иоанна Богослова. Её упрекали за "тёплую" веру.

Исторический факт: центр раннего христианства.

Можно совместить с Памуккале за $60-100.

Антиохия Писидийская (Ялвач)

Здесь Павел произнёс свою первую проповедь.

Исторический факт: отсюда началось обращение язычников.

Индивидуальные туры от $150.

Перге

Ближайшее место — всего 30 минут от Анталии. Здесь Павел начал своё первое миссионерское путешествие.

Исторический факт: один из первых христианских городов.

Вход $15, или организованный тур — от $40.

Полезные советы паломникам:

Изучите историю заранее.

Уважайте традиции и одевайтесь скромно.

Удобная обувь — необходимость.

Выбирайте проверенных гидов.

Рассчитывайте время пути.

Это путешествие — не просто отдых, а прикосновение к истории веры.

Уточнения

Апо́столы (ед. ч. апо́стол, др.-греч. ἀπόστολος — "посланник, проповедник" ← ἀποστέλλω - "посылать") — ближайшие ученики и последователи Иисуса Христа, проповедовавшие Евангелие.



Христиа́нство (греч. Χριστιανισμός, лат. Christianismus, от греч. Χριστός — Христос — "Пома́занник", "Месси́я") — мировая авраамическая монотеистическая религия, учение которой восходит к проповеди Иисуса Христа и его апостолов (переданной в Новом Завете) в Земле Израильской, и было развито отцами Церкви. Х

