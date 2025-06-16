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Россияне в горячих точках: сколько туристов сейчас находятся в Иране и Израиле

1:09
Туризм

В настоящее время количество российских туристов, находящихся в Иране и Израиле, не превышает 500 человек, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РИА Новости.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

В организации уточнили, что это число включает как туристов, путешествующих с организованными группами, так и тех, кто путешествует самостоятельно.

При этом многие туроператоры до сих пор не возобновили продажу туров в Израиль после того, как в 2023 году был снят запрет на такие поездки.

Ранее, 7 июня, генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар сообщал, что Россия официально разрешила российским компаниям продавать туры в Израиль, а сама ситуация в стране оставалась безопасной. По его словам, туристические объекты не располагаются в приграничных районах, которые могли бы вызвать опасения.

Однако после начала обострения конфликта между Ираном и Израилем 13 июня ситуация изменилась, что повлияло на туристический поток и безопасность.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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