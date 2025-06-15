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Потерянный багаж и три часа в аэропорту: как туристы из Антальи остались без вещей

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Туризм

Из Турции в Москву прилетели более 500 человек без своего багажа, сообщило издание Mash в Telegram.

Лента выдачи багажа
Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лента выдачи багажа

Несколько рейсов из Антальи столкнулись с проблемой: чемоданы пассажиров остались в Турции, из-за чего туристам пришлось провести около трёх часов в ожидании, чтобы оформить заявления о пропаже вещей.

Несмотря на все усилия, многие уехали домой без своих вещей.

По словам сотрудников аэропорта, багаж пассажиров не был загружен на самолёты и, скорее всего, остался в Анталье.

Представители воздушной гавани предупредили, что процесс возврата пропавших чемоданов может затянуться и продлиться до месяца.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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