Потерянный багаж и три часа в аэропорту: как туристы из Антальи остались без вещей

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из Турции в Москву прилетели более 500 человек без своего багажа, сообщило издание Mash в Telegram.

Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лента выдачи багажа

Несколько рейсов из Антальи столкнулись с проблемой: чемоданы пассажиров остались в Турции, из-за чего туристам пришлось провести около трёх часов в ожидании, чтобы оформить заявления о пропаже вещей.

Несмотря на все усилия, многие уехали домой без своих вещей.

По словам сотрудников аэропорта, багаж пассажиров не был загружен на самолёты и, скорее всего, остался в Анталье.

Представители воздушной гавани предупредили, что процесс возврата пропавших чемоданов может затянуться и продлиться до месяца.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

