Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марта Сотторива присоединилась к группе активистов, протестующих против "очередного масштабного события", которое, по их мнению, может превратить объект всемирного наследия, уже страдающий от наплыва туристов, в элитную развлекательную площадку.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Она имеет в виду предстоящую звездную свадьбу миллиардера Джеффа Безоса, основателя Amazon, и Лорен Санчес, бывшей телеведущей. Ожидается, что многодневное торжество, стартующее 24 июня, станет самым грандиозным свадебным событием в Венеции со времен бракосочетания Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин в 2014 году.

Если свадьба Клуни была воспринята венецианцами с энтузиазмом, то предстоящее торжество Безоса вызывает гораздо больше негатива. После подтверждения мэром Венеции, миллионером Луиджи Бруньяро, факта проведения свадьбы в городе, активисты развернули кампанию под лозунгом "Безосу здесь не место", пишет The Guardian.

По всему городу появились плакаты с изображением головы Безоса на ракете, символизирующие его компанию Blue Origin, занимающуюся космическим туризмом. Активисты распространяли листовки на традиционных итальянских фестивалях и проводили общественные собрания. Кульминацией протеста стало размещение баннера с надписью "Без Безоса" на колокольне базилики Сан-Джорджо, где, по слухам, должна была состояться церемония.

"В обществе зреет недовольство, так как власти в очередной раз ставят прибыль во главу угла, продавая город тому, кто больше заплатит, — заявила Сотторива. — Каждое подобное событие парализует город, ограничивает доступ к некоторым районам и привлекает еще больше туристов. Эта свадьба — символ всего плохого, что происходит с Венецией".

Уточнения

Бази́ли́ка (греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип строения прямоугольного плана. В развитой форме христианская базилика обычно состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов.

