Архипелаг, где вода прозрачнее намерений, а песок мягче слов

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если для вас идеальный отдых — это белоснежный песок, бирюзовая вода и полное отсутствие толп и бетона, то острова Сиес в Галисии могут стать любовью с первого взгляда. Этот небольшой архипелаг входит в состав национального парка "Атлантические острова Галисии" и находится под защитой ЮНЕСКО.

Фото: commons.wikimedia.org by Lost passenger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Испания, пляжи, экотуризм

The Guardian включил Плайя-де-Родас в список лучших пляжей мира, и с этим трудно спорить: здесь всё будто нарисовано акварелью.

Здесь нет отелей, баров и шезлонгов — только дикая природа, тишина и бесконечные тропы. Вода сверкает, как стекло, песок мягкий, как мука, а над головой кружат чайки и олуши. Настоящее чудо природы, будто ускользнувшее от туристической лихорадки.

Что посмотреть и куда пойти

Плайя-де-Родас соединяет два острова и выглядит как природный мост между мирами. С одной стороны — спокойное лазурное море, с другой — прохладная лагуна. Более уединённый пляж — Плайя-де-Фигейрас — подходит тем, кто ищет тишину и возможность пройтись босиком вдоль берега.

Если хочется захватывающих видов — поднимитесь на вершину Альто-ду-Принсипи. Отсюда открывается вид, от которого замирает сердце: скалы, океан и остров, раскинувшийся под ногами, как драгоценность.

Как попасть на острова Сиес

Путешествие начинается с прилёта в Виго (аэропорт VGO), а затем — короткая поездка в порт. От пристани до островов — около 45 минут на пароме.

Но спонтанно туда не попасть: нужно заранее получить разрешение от властей Галисии (Xunta de Galicia) и только после этого бронировать билет у операторов вроде Mar de Ons или RG Naviera.

Летом количество посетителей строго ограничено. Всё, что вы приносите с собой, нужно забрать обратно — на островах нет мусорных контейнеров.

Здесь нельзя забирать растения, кормить животных или шуметь. Правила просты: уважайте природу — и она ответит вам взаимностью.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

