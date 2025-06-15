Вино, море и гриль под носом у Атлантики: город, который испанцы прячут от туристов

Если вы устали от толп и толкотни в Барселоне, обратите внимание на северное побережье Испании.
В Стране Басков, на побережье Урола, затерялся городок Гетария — настоящий гастрономический рай и винный уголок с потрясающими морскими пейзажами.
Здесь нет круизных лайнеров, туристического шума и бесконечных очередей. Только океан, гриль и бокал вина.
Гетария — не просто рыбацкая деревушка, а место с богатой историей. У въезда вас встретит статуя мореплавателя Хуана Себастьяна Элькано - того самого, кто завершил кругосветное путешествие Магеллана.
Здесь же родился модельер Кристобаль Баленсиага, которому посвящён целый музей — идеальный вариант для перерыва между вином и пляжем.
Местная звезда — вино чаколи. Слегка игристое, освежающее, идеально для летнего дня. Попробуйте его в ресторанах или отправляйтесь в винодельни вроде Txomin Etxaniz и Gaintza, чтобы не только насладиться вкусом, но и видом на виноградники с видом на море.
Перед обедом загляните в бар Amonamaria и закажите вермут со льдом, апельсином и оливкой.
Затем можно выбрать один из ресторанов с террасой: Astillero, Iribar, Kaia Kaipe или Asador Mayflower. Почти в каждом из них — угольный гриль, где рыбу жарят прямо на глазах гостей.
Если хотите нечто особенное, попробуйте попасть в Elkano — ресторан с мишленовской звездой и одним из лучших дегустационных меню в мире (цена — около $200).
Здесь шеф Айтор Арреги превращает простую рыбу в гастрономическое искусство.
Пляж в Гетарии — уютная бухта с песком и видом на холмы. Отличное место, чтобы переварить обед и отдохнуть. А потом — в музей Баленсиаги, чтобы узнать, как сын рыбака стал легендой моды.
Гета́рия (исп. Guetaria, баск. Getaria) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста.
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