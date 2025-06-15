Этот день недели поможет вам пройти без очередей в аэропорту

Вы когда-нибудь с тоской смотрели на километровую очередь на регистрацию, уже пожалев, что вообще поехали в отпуск? На самом деле, избежать этого кошмара вполне реально — нужно просто правильно выбрать день и время вылета.
Исследование Expedia и ARC показало: наименее загруженный день в аэропортах — вторник. Если хотите пройти регистрацию без толкучки, расслабиться в зале ожидания и успеть в duty free, бронируйте рейс именно на этот день.
Если вторник не подходит, подойдут среда, четверг и суббота. Старайтесь избегать понедельника и пятницы — в эти дни на рейсы устремляются деловые путешественники.
А воскресенье, несмотря на статус выходного, становится особенно оживлённым — все, кто улетал на уикенд, возвращаются, а те, кто хочет избежать понедельничной суеты, вылетают заранее.
Время вылета — тоже важный фактор. Хотите меньше суеты и больше шансов на вовремя вылетающий рейс? Выбирайте самые ранние утренние рейсы.
Чем раньше — тем лучше. Люди не горят желанием вставать в 4 утра, чтобы попасть на рейс в 7 или 8, и это играет вам на руку: меньше пассажиров, меньше очередей, меньше задержек.
"Если вы задерживаетесь/отменяете поездку, у вас всё равно есть целый день, чтобы добраться домой/до места назначения. Кроме того, если вы летите в отпуск, то, прилетев пораньше, вы проведёте в этом месте больше времени".
Есть и альтернативный вариант — рейсы поздно ночью, с вылетом между 21:00 и 01:00. Такие рейсы часто называют "красноглазиками" (red-eye).
На них тоже меньше пассажиров, а в некоторых аэропортах даже открываются специальные залы ожидания только для таких ночных путешественников.
Опрос HappyOrNot показал, что самый спокойный час в аэропорту — 9 утра, когда 85,7% пассажиров чувствуют себя наименее напряжёнными.
На втором месте — 8 утра с показателем 85,5%.
"В эти более спокойные часы в аэропортах чище, персонал свежее, а очереди короче".
Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.