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Этот день недели поможет вам пройти без очередей в аэропорту

2:29
Туризм

Вы когда-нибудь с тоской смотрели на километровую очередь на регистрацию, уже пожалев, что вообще поехали в отпуск? На самом деле, избежать этого кошмара вполне реально — нужно просто правильно выбрать день и время вылета.

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэропорт

Исследование Expedia и ARC показало: наименее загруженный день в аэропортах — вторник. Если хотите пройти регистрацию без толкучки, расслабиться в зале ожидания и успеть в duty free, бронируйте рейс именно на этот день.

Не можете вылететь во вторник? Есть другие варианты

Если вторник не подходит, подойдут среда, четверг и суббота. Старайтесь избегать понедельника и пятницы — в эти дни на рейсы устремляются деловые путешественники.

А воскресенье, несмотря на статус выходного, становится особенно оживлённым — все, кто улетал на уикенд, возвращаются, а те, кто хочет избежать понедельничной суеты, вылетают заранее.

Лучшее время суток для вылета

Время вылета — тоже важный фактор. Хотите меньше суеты и больше шансов на вовремя вылетающий рейс? Выбирайте самые ранние утренние рейсы.

Чем раньше — тем лучше. Люди не горят желанием вставать в 4 утра, чтобы попасть на рейс в 7 или 8, и это играет вам на руку: меньше пассажиров, меньше очередей, меньше задержек.

"Если вы задерживаетесь/отменяете поездку, у вас всё равно есть целый день, чтобы добраться домой/до места назначения. Кроме того, если вы летите в отпуск, то, прилетев пораньше, вы проведёте в этом месте больше времени".

Есть и альтернативный вариант — рейсы поздно ночью, с вылетом между 21:00 и 01:00. Такие рейсы часто называют "красноглазиками" (red-eye).

На них тоже меньше пассажиров, а в некоторых аэропортах даже открываются специальные залы ожидания только для таких ночных путешественников.

Что говорят цифры?

Опрос HappyOrNot показал, что самый спокойный час в аэропорту — 9 утра, когда 85,7% пассажиров чувствуют себя наименее напряжёнными.

На втором месте — 8 утра с показателем 85,5%.

"В эти более спокойные часы в аэропортах чище, персонал свежее, а очереди короче".

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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