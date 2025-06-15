Этот гаджет может обернуться штрафом — и не только

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие путешественники уже знают: литий-ионные аккумуляторы категорически нельзя сдавать в багаж — есть риск возгорания в труднодоступных местах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с собакой

Поэтому всё, что работает от такой батареи — от телефонов до ноутбуков — должно быть в ручной клади. Но есть ещё один "заряженный" гаджет, о котором часто забывают: дрон.

С виду — просто игрушка. На деле — потенциальная угроза для пассажирских авиарейсов. Всё чаще дроны становятся причиной опасных инцидентов: от столкновений в воздухе до экстренных посадок.

Хотя перевозить дрон в самолёте так же безопасно, как и любой другой гаджет, запускать его — совсем другое дело.

Где нельзя запускать дроны?

Перед тем как распаковать дрон и подготовиться к красивым кадрам с высоты, убедитесь, что не нарушаете закон.

И небо — это не просто пустое пространство: оно поделено на зоны, и за полёты в запретных районах можно получить внушительный штраф или даже уголовное дело. Да, дрон можно отследить — у него есть транспондер.

Туристам — на заметку

Места, где туристы мечтают сделать эффектные кадры, часто оказываются в списке "запрещённых". Например:

Аэропорты и их окрестности — полный запрет.

Национальные парки — здесь дроны под запретом на законодательном уровне.

Круизные лайнеры — многие компании прямо запрещают использование дронов на борту.

"Не испортите себе отпуск, оказавшись в полиции из-за удачного кадра — лучше используйте камеру или смартфон".

Перед поездкой — проверь законы

Даже если вы в своём городе спокойно запускаете дрона на закате, в другой стране или штате могут быть совсем другие правила.

В каких-то странах дрон нужно регистрировать, в других — получать разрешение на каждый полёт. Невежество здесь не спасает — отвечать придётся по всей строгости местного закона.

Так что, если хотите взять дрон в дорогу, задайте себе три вопроса:

Где я планирую его запускать?

Законно ли это в той стране/регионе?

Есть ли риски для окружающих?

Иногда лучше просто оставить его дома.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.

