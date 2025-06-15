Этот гаджет может обернуться штрафом — и не только

Многие путешественники уже знают: литий-ионные аккумуляторы категорически нельзя сдавать в багаж — есть риск возгорания в труднодоступных местах.
Поэтому всё, что работает от такой батареи — от телефонов до ноутбуков — должно быть в ручной клади. Но есть ещё один "заряженный" гаджет, о котором часто забывают: дрон.
С виду — просто игрушка. На деле — потенциальная угроза для пассажирских авиарейсов. Всё чаще дроны становятся причиной опасных инцидентов: от столкновений в воздухе до экстренных посадок.
Хотя перевозить дрон в самолёте так же безопасно, как и любой другой гаджет, запускать его — совсем другое дело.
Перед тем как распаковать дрон и подготовиться к красивым кадрам с высоты, убедитесь, что не нарушаете закон.
И небо — это не просто пустое пространство: оно поделено на зоны, и за полёты в запретных районах можно получить внушительный штраф или даже уголовное дело. Да, дрон можно отследить — у него есть транспондер.
Места, где туристы мечтают сделать эффектные кадры, часто оказываются в списке "запрещённых". Например:
"Не испортите себе отпуск, оказавшись в полиции из-за удачного кадра — лучше используйте камеру или смартфон".
Даже если вы в своём городе спокойно запускаете дрона на закате, в другой стране или штате могут быть совсем другие правила.
В каких-то странах дрон нужно регистрировать, в других — получать разрешение на каждый полёт. Невежество здесь не спасает — отвечать придётся по всей строгости местного закона.
Так что, если хотите взять дрон в дорогу, задайте себе три вопроса:
Иногда лучше просто оставить его дома.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.