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Как избежать проблем с перевозкой животного за границу: главный гайд для владельцев

1:39
Туризм

Многие владельцы домашних животных считают международную перевозку своих любимцев сложной задачей, требующей огромного количества времени и бумажной волокиты, однако при правильной подготовке этот процесс можно значительно упростить.

Кот в чемодане
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот в чемодане

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора разъяснили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы ваш питомец беспрепятственно пересёк границу. В отличие от путешествий внутри страны, где достаточно ветеринарного паспорта с действующей прививкой от бешенства, для поездок за рубеж потребуется более тщательная подготовка.

Прежде всего необходимо провести дегельминтизацию животного и убедиться, что у него установлен микрочип. Важно также, чтобы вакцинация от бешенства была актуальной. Кроме того, стоит учитывать, что некоторые страны могут потребовать дополнительные прививки от других инфекций.

После выполнения всех необходимых процедур следует обратиться в службу ветеринарного надзора для получения ветеринарного свидетельства формы № 1. Этот документ вместе с ветеринарным паспортом необходимо предъявить в пункте пропуска через границу непосредственно перед вылетом.

На основании предоставленных документов специалист оформит международный ветеринарный сертификат формы № 5а на английском языке. Именно этот сертификат позволит вашему питомцу путешествовать за границей. Важно помнить, что срок действия данного сертификата составляет 90 дней. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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