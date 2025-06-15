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Сосед улыбается, а полиция уже в пути: чем удивила Германия жительницу Челябинска

1:34
Туризм

Приехав погостить к подруге в Германию, жительница Челябинска столкнулась с особенностями немецкого менталитета, которые её, мягко говоря, удивили. Больше всего женщину поразила склонность местных жителей к жалобам и доносам.

Кохем
Фото: commons.wikimedia.org by Vincent van Zeijst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кохем

Россиянка приехала с двумя детьми — пятилетним сыном и десятилетней дочерью. Естественно, дети играли и шумели. Чтобы не доставлять неудобств, семья поинтересовалась у соседей, не мешает ли им шум. Соседи заверили, что всё в порядке, однако, к удивлению гостей, уже через несколько минут на пороге появились полицейские. Женщина была поражена лицемерием: сосед улыбался в лицо, а сам тем временем вызвал полицию. По её словам, в России за такое поведение можно и поплатиться.

Подруга объяснила жительнице Челябинска, что подобное поведение в Германии — обычное дело. Сама она недавно получила штраф за парковку возле дома соседа, хотя машина никому не мешала. Сосед просто написал заявление.

Путешественница отметила, что в России в подобных ситуациях люди предпочитают решать вопросы напрямую, а не через жалобы. Она рассказала, что у друзей её подруги возникла похожая ситуация: соседям не понравился ночной автополив, и они тут же написали жалобу. Россиянка призналась, что за время пребывания в Германии так и не смогла привыкнуть к подобной практике. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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