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Мужская культура Египта: что русским кажется странным, а египтянам — нормой

1:05
Туризм

В своём блоге "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен" российская путешественница поделилась впечатлениями о поездке в Египет, акцентировав внимание на особенностях мужской культуры, которые, по её мнению, могут показаться необычными для российских мужчин.

Барбершоп
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Барбершоп

Она отметила, что египтяне, как и многие представители южных народов, уделяют повышенное внимание своим волосам, считая их предметом гордости. Автор блога рассказала, что уход за собой, включая использование средств для укладки, начинается у мужчин с юного возраста. Помимо этого, путешественница обратила внимание на популярность барбершопов, где египтяне тщательно ухаживают за бородами.

Она также упомянула о таких деталях, как подведённые глаза и длинные ногти на мизинцах, и если в России какой-либо мужчина появится в подобном виде, это может вызвать как минимум недоумение у окружающих, в мусульманской культуре то же самое, наоборот, считается признаком стиля и красоты.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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