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Кошмар для путешественников: что делать, если рейс отменён, а деньги на исходе

2:02
Туризм

Отмена авиарейсов ближневосточных авиакомпаний, вызванная недавними событиями, поставила многих российских туристов в затруднительное положение. Оказавшись за границей, они столкнулись с неожиданной проблемой – нехваткой средств. Многие путешественники, рассчитывая на запланированный срок пребывания, потратили все деньги и теперь не имеют возможности самостоятельно приобрести новые билеты или оплатить продление проживания.

Табло в аэропорту
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Табло в аэропорту

Туроператоры подтверждают наличие такой проблемы. По словам Яны Муромовой из Anex, в некоторых направлениях, например, на Мальдивах, оперативно организовать вывоз туристов затруднительно. В таких ситуациях самостоятельный поиск жилья и ожидание нового рейса становятся оптимальным решением, но это требует наличия финансовых ресурсов. Туроператоры, конечно, не отказываются от ответственности, однако наличие у туриста собственных средств даёт ему больше гибкости и уверенности, позволяя оплатить необходимые расходы и впоследствии запросить компенсацию.

Особенно остро проблема стоит перед теми, кто путешествует с пересадками. Отмена одного рейса может привести к серьёзным задержкам и дополнительным расходам. В редакцию "Турдома" обратилась подписчица, рассказавшая о своих клиентах, чей рейс из Таиланда в Екатеринбург через Шарджу был отменён. Туроператор предложил им задержаться в Паттайе на пять дней, но у туристов не было средств на покрытие дополнительных расходов. В итоге благодаря оперативности и помощи турагента удалось найти альтернативный маршрут и забронировать отель.

Опрос, проведённый в телеграм-канале "Крыша ТурДома", показал, что значительная часть туристов (около 13%) предпочитает тратить все деньги во время отдыха, однако большинство всё же выезжает за границу, имея определённый финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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