Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и ОАЭ связаны полусотней рейсов — и дело не только в туризме
Горб не от старости — просто спина сдаёт: можно ли это исправить без спортзала и врачей
Ради жизни — без рогов: необычный способ спасти самых уязвимых гигантов
Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас
Гениально просто: вот как старый ремень превратить в дизайнерский декор
Большие языковые модели и авторские права: как одна модель может изменить всё
Не тратьтесь на уход, пока едите это — топ продуктов, портящих кожу изнутри
Блогер Николай Василенко показал взрослого сына Марка
Гладилин раскрыл хитрый план Карпина: Динамо станет непобедимым с Гладышевым и Тюкавиным

Как украшения на чемоданах могут затруднить работу в аэропортах — откровения работника

1:16
Туризм

В зоне регистрации в аэропорту сразу бросается в глаза огромное количество путешествующих, стремящихся индивидуализировать свои чемоданы при помощи всевозможных атрибутов: пестрых лент, платков или даже галстуков.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

Эти опознавательные знаки — будь то яркий шарф, старый браслет или именная бирка — призваны помочь нам без труда узнать свой багаж на ленте выдачи.

Но, несмотря на кажущуюся практичность такого подхода, в реальности он может создать определенные трудности. И хотя многие из нас используют эти методы для оперативного поиска личных вещей, сотрудники аэропортов предупреждают о том, что подобные "украшения" способны осложнить работу грузчиков. Подобные маркировки способны увеличить время досмотра, что в конечном итоге может отразиться на наших дальнейших планах.

Джон, работник дублинского аэропорта, недавно поделился с журналом "Irish RSVP Magazine" своими наблюдениями, подчеркнув, что метки, которые мы используем для идентификации багажа, в определенных ситуациях превращаются в настоящую проблему, пишет terra.

Возможно, стоит отказаться от излишнего декорирования чемодана?

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Авто
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Ради жизни — без рогов: необычный способ спасти самых уязвимых гигантов
Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас
Гениально просто: вот как старый ремень превратить в дизайнерский декор
Большие языковые модели и авторские права: как одна модель может изменить всё
Как украшения на чемоданах могут затруднить работу в аэропортах — откровения работника
Не тратьтесь на уход, пока едите это — топ продуктов, портящих кожу изнутри
Гладилин раскрыл хитрый план Карпина: Динамо станет непобедимым с Гладышевым и Тюкавиным
Кудрявцева удивилась, как родители выдерживают школьный марафон с домашними заданиями
Блогер Николай Василенко показал взрослого сына Марка
Улетает быстрее, чем готовится: холодный суп, который не надоедает ни на завтрак, ни на ужин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.