Как украшения на чемоданах могут затруднить работу в аэропортах — откровения работника

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В зоне регистрации в аэропорту сразу бросается в глаза огромное количество путешествующих, стремящихся индивидуализировать свои чемоданы при помощи всевозможных атрибутов: пестрых лент, платков или даже галстуков.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чемоданом в аэропорту

Эти опознавательные знаки — будь то яркий шарф, старый браслет или именная бирка — призваны помочь нам без труда узнать свой багаж на ленте выдачи.

Но, несмотря на кажущуюся практичность такого подхода, в реальности он может создать определенные трудности. И хотя многие из нас используют эти методы для оперативного поиска личных вещей, сотрудники аэропортов предупреждают о том, что подобные "украшения" способны осложнить работу грузчиков. Подобные маркировки способны увеличить время досмотра, что в конечном итоге может отразиться на наших дальнейших планах.

Джон, работник дублинского аэропорта, недавно поделился с журналом "Irish RSVP Magazine" своими наблюдениями, подчеркнув, что метки, которые мы используем для идентификации багажа, в определенных ситуациях превращаются в настоящую проблему, пишет terra.

Возможно, стоит отказаться от излишнего декорирования чемодана?

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



