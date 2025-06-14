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Маяки, креветки и фестиваль сардин: уникальный маршрут в греческую Полинезию

2:05
Туризм

В сердце Эпира, всего в 25 км от Арты, находится удивительное место — Коронисия, которую местные жители называют "греческой Полинезией". Сюда ведет необычная 6,5-километровая дорога, проложенная прямо через водные просторы залива Амвракикос.

Остров Агистрион
Фото: commons.wikimedia.org by Panagiotis Botsis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Остров Агистрион

Проезжая по этому маршруту, создается полное ощущение движения по воде — с обеих сторон дороги простираются живописные лагуны Логарос и Цукалио, а в воздухе кружат розовые фламинго и величественные пеликаны. 

Рыбацкая деревня, затерянная во времени

В конце волшебной дороги путников встречает крошечная рыбацкая деревушка Коронисия с населением всего 167 человек. Здесь время будто остановилось — старый маяк Салаора, древняя византийская церковь Панагия VII века и уютная гавань с рыбацкими лодками создают атмосферу настоящего греческого рая, нетронутого массовым туризмом.

Особый колорит деревне придает ежедневный улов местных рыбаков, среди которого особой славой пользуются знаменитые креветки Амвракикоса. А если посетить Коронисию в августе, можно стать участником традиционного Фестиваля сардин — яркого праздника моря и местных кулинарных традиций.

Природное богатство заповедного края

Коронисия и ее окрестности представляют собой уникальный биосферный заповедник. Воды залива Амвракикос стали домом для морских черепах, дельфинов и скатов, а на мелководьях можно наблюдать грациозных фламинго. Это место идеально подходит для ценителей экологического туризма и тех, кто хочет насладиться подлинной Грецией вдали от шумных курортов.

Узкая полоска асфальта, соединяющая материк с деревней, превращает обычную поездку в незабываемое путешествие, где на каждом метре открываются потрясающие виды на водные просторы и богатую средиземноморскую природу.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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