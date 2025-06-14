Этот город недооценён, но пользователи Reddit считают его самым красивым в США

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Какие города в США самые красивые? В июне один пользователь Reddit задал этот вопрос на форуме — и началось бурное обсуждение. Отзывы полетели со всех концов страны: от оживлённых мегаполисов до тихих приморских городков. Однако один город уверенно вырвался вперёд и покорил сердца комментаторов — Сиэтл.

Фото: https://unsplash.com/photos/SHP1t8EduMY by Umer Sayyam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сан Франциаско

"Нет ничего лучше солнечного дня, когда вода сверкает, а над горизонтом возвышается гора”, — написал один из пользователей.

Секрет в том, что Сиэтл буквально зажат между океаном и заснеженными вершинами. Его восхищающее природное обрамление, доступ к активному отдыху и удивительное сочетание урбанистики с природой делает его почти идеальным местом как для жизни, так и для путешествий.

"Я постоянно советую этот город друзьям. Его часто недооценивают, а зря: здесь есть что посмотреть, чем заняться и чем вкусно перекусить”, — говорит он.

Другие любимцы обсуждения

Второе по популярности мнение принадлежало пользователю u/Myfury2024. Он выделил сразу четыре города: среди небольших — Саванна (Джорджия) и Сент-Огастин (Флорида), а среди крупных — Вашингтон, округ Колумбия, и центр Чикаго.

Вашингтон неожиданно получил массу поддержки. Его хвалили за:

удобную планировку и хорошее метро;

огромное количество бесплатных активностей;

зелёные зоны и интересную архитектуру;

разнообразную кухню и живую ночную жизнь;

простоту заведения новых знакомств.

"Отличный город для жизни и невероятный — для путешествий”, — уверенно подытожил один из участников обсуждения.

А что ещё

В списке также оказались:

Гонолулу — здесь можно купаться у водопадов, не выезжая из города.

Сан-Франциско — завораживающие виды, холмы, океан, архитектура.

Этот поток мнений ясно показывает: красота города — не только в его внешности. Важно сочетание природы, комфорта и живой атмосферы. И хотя у каждого своё представление об идеале, такие обсуждения помогают взглянуть на привычные города по-новому.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate "оценивать") — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



Reddit (/ˈrɛdɪt/; рус. Ре́ддит) — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта.

