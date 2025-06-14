Этот город недооценён, но пользователи Reddit считают его самым красивым в США

Какие города в США самые красивые? В июне один пользователь Reddit задал этот вопрос на форуме — и началось бурное обсуждение. Отзывы полетели со всех концов страны: от оживлённых мегаполисов до тихих приморских городков. Однако один город уверенно вырвался вперёд и покорил сердца комментаторов — Сиэтл.
"Нет ничего лучше солнечного дня, когда вода сверкает, а над горизонтом возвышается гора”, — написал один из пользователей.
Секрет в том, что Сиэтл буквально зажат между океаном и заснеженными вершинами. Его восхищающее природное обрамление, доступ к активному отдыху и удивительное сочетание урбанистики с природой делает его почти идеальным местом как для жизни, так и для путешествий.
"Я постоянно советую этот город друзьям. Его часто недооценивают, а зря: здесь есть что посмотреть, чем заняться и чем вкусно перекусить”, — говорит он.
Второе по популярности мнение принадлежало пользователю u/Myfury2024. Он выделил сразу четыре города: среди небольших — Саванна (Джорджия) и Сент-Огастин (Флорида), а среди крупных — Вашингтон, округ Колумбия, и центр Чикаго.
Вашингтон неожиданно получил массу поддержки. Его хвалили за:
"Отличный город для жизни и невероятный — для путешествий”, — уверенно подытожил один из участников обсуждения.
В списке также оказались:
Этот поток мнений ясно показывает: красота города — не только в его внешности. Важно сочетание природы, комфорта и живой атмосферы. И хотя у каждого своё представление об идеале, такие обсуждения помогают взглянуть на привычные города по-новому.
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