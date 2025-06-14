72 причины посетить это место: оно в Альпах способно вызывать восхищение, трепет и любовь

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лаутербруннен — живописная долина в сердце Швейцарских Альп, которую называют одним из самых завораживающих мест Европы. На восьми километрах пространства расположены сразу 72 водопада, и каждый из них впечатляет своей мощью и красотой. Несмотря на такое природное богатство, туристов здесь немного — и именно это делает Лаутербруннен настоящей находкой для тех, кто хочет уединения, тишины и подлинного контакта с природой.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Альпы

Три уровня маршрутов — для любого путешественника

Если вы приехали на день, отличный выбор — семейный маршрут Фон-де-валле. Почти полностью ровный, он простирается на 8 километров, проходя через зелёные луга и мимо водопадов.

Тем, кто ищет больше высоты и динамики, подойдёт маршрут до Венгена: 6 километров с подъёмом в 500 метров. Вас ждут виды на Эйгер, Менх и Юнгфрау — легендарные вершины Бернских Альп.

Для опытных — настоящая проверка на прочность: путь до Саксетена. Это 22 километра по горам с набором высоты 1500 метров — маршрут не для новичков, но природа здесь будто с другой планеты.

Когда ехать и что взять с собой

Лучшее время для путешествия — с мая по июнь, когда водопады максимально полноводны за счёт таяния снега.

Осенью, с сентября по октябрь, вас ждёт фейерверк красок на склонах. Важно не забыть надёжную обувь и водостойкую куртку — погода в горах переменчива.

Лаутербруннен — не только природа

В деревушках долины сохранились традиционные дома и атмосфера, которой пронизан весь регион.

Эта местность вдохновляла писателей и кинематографистов — возможно, и вы почувствуете это настроение.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть кемпинги, а раннее бронирование жилья помогает снизить расходы. Также выгодно путешествовать группой.

Уточнения

Лаутербруннен (нем. Lauterbrunnen) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. На территории общины Лаутербруннен расположены самые высокие водопады Швейцарии — Мюрренбах, Штауббах и Трюммельбахфелле.

