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Угроза для туристок: путешественница побывала в 70 странах — и вот где было по-настоящему страшно

2:01
Туризм

Британка, побывавшая уже в 70 странах, призналась: в одном месте ей было по-настоящему страшно. Несмотря на то что в её списке — ночёвка в бывшей тюрьме на Острове Дьявола во Французской Гвиане и прогулки по шумным марокканским базарам, именно в столице Венесуэлы, Каракасе, она впервые почувствовала настоящую уязвимость.

Венесуэла, Каракас
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Венесуэла, Каракас

"Никогда ещё я не чувствовала себя настолько беззащитной", — призналась туристка и добавила, что не рекомендует женщинам повторять её маршрут.

Венесуэла — тревожный опыт

Официальные данные подтверждают опасения: Министерство иностранных дел Испании относит Венесуэлу к странам, посещение которых допускается только в случае крайней необходимости. Причины — острая политическая и социальная нестабильность.

Сайт Travel Ladies оценивает безопасность столицы всего в 1,1 из 5 баллов — это один из самых низких показателей в регионе.

Далеко не вся Латинская Америка опасна

Несмотря на негативный опыт, путешественница подчёркивает, что другие страны региона оставили приятное впечатление.

"Колумбию незаслуженно демонизируют — там потрясающая культура", — говорит она, отдельно выделив Панаму как надёжное и комфортное направление для одиночных путешествий.

Советы одиноким путешественницам

По итогам поездки она поделилась практическими рекомендациями:

  • Не планировать перелёты на ночное время
  • Не демонстрировать дорогие украшения и технику
  • По возможности выбирать женские комнаты в хостелах

Другие тревожные новости

Пока одни страны становятся опасными из-за преступности, другие ужесточают законы. Япония, к примеру, введёт обязательную медицинскую страховку для всех туристов.

А в Турции недавно обнаружен новый вид клеща, способного переносить более 30 опасных заболеваний.

Уточнения

Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela,) — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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