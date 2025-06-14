Японский миллиардер открыл частный гоночный рай: что скрывается за шикарными видами на горы

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Японский миллиардер Магаригава открыл частную гоночную трассу Magarigawa Club в горах префектуры Тиба, недалеко от Токио, вложив в проект 200 миллионов долларов.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Гоночный автомобиль

Это первая частная гоночная трасса в Азии, которая была открыта в июле 2023 года. Магаригава создал это место для избранных, чтобы он и его друзья-миллионеры могли наслаждаться автоспортом без помех.

Трасса длиной 1,6 км включает 22 поворота, с максимальным подъемом 20% и спуском 16%. На протяжении 800 метров открываются шикарные виды на горы. Проект был разработан известным немецким архитектором гоночных трасс Германном Тильке. Она начинается прямо у жилых домов, что позволяет владельцам суперкаров, таких как Lamborghini Revuelto, гонять прямо с утра. Это место стало подарком для его жены и дочерей.

Миллиардеры со всего мира уже заинтересовались клубом. Годовая плата за членство составляет 230 тысяч долларов, и за эти деньги члены получают доступ не только к трассе, но и к эксклюзивному миру, где разъезжают Aston Martin Valkyries, Apollo Evos и Bugatti Bolides, сообщает Japan Daily.

Уточнения

Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.



