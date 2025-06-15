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Туристы исчезли, а бары опустели — что происходит с Паттайей на самом деле

2:32
Туризм

Когда-то бурлящая жизнью Паттайя сегодня напоминает город-призрак. Привычный летний спад активности обернулся тревожным затишьем — и старожилы недоумевают: "Такого тихого низкого сезона не было десятилетиями".

Пляж Джомтьен Бич, Паттайя
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж Джомтьен Бич, Паттайя

"Я живу здесь больше двадцати лет и никогда не видел Паттайю такой опустевшей в это время года. Бары пустуют, улицы вымерли — сердце сжимается от такого зрелища", — рассказывает один из российских экспатов.

Особенно заметно исчезновение туристов из Китая — ещё недавно они составляли львиную долю отдыхающих. Сегодня их отсутствие порождает споры, тревогу и попытки объяснить ситуацию.

"Честно говоря, странно наблюдать такую панику у китайцев. Неужели какая-то криминальная история в Мьянме сделала весь Таиланд "опасным”? Здравый смысл подсказывает, что это перебор", — делится мнением местный житель.

У других версия более прозаичная — дело в деньгах. Закрывшиеся предприятия, экономия, приоритет базовым нуждам — туристические расходы сокращаются первыми.

Есть и те, кто считает, что причина — страх. Сообщения о гибели туристов на Пхукете, опасности на пляжах, криминале — всё это влияет на выбор маршрутов.

"Мои знакомые китайцы говорят, что Таиланд им больше не кажется безопасным. Сейчас они предпочитают отдыхать в менее тревожных местах", — говорит один из участников дискуссии.

Но не только китайцы покидают Паттайю. Европейские туристы тоже стали редкостью. Причины — банально экономические.

"Авиабилеты стоят безумных денег — почти тысяча фунтов на человека! Для семьи это огромные траты. В Европе стало невыносимо дорого и путешествовать, и вообще жить", — жалуется британец.

Проблем добавляет и имидж самого курорта:

"Паттайя стала грязной, опасной и неудобной. Мошенники, драки, пьяные подростки на байках, навязчивые ледибои — это отпугивает нормальных людей", — возмущён ещё один отдыхающий.

На фоне крепкого тайского бата и растущей конкуренции в регионе возникает главный вопрос: что на самом деле отпугивает туристов из Китая и Европы/

Ответа пока нет. Но одно ясно: тишина на улицах Паттайи — это не просто сезонное явление, а симптом куда более глубоких проблем, скрытых под блестящей обложкой туристического рая.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, [mɯ̄a̯ŋ pʰát.tʰā.jāː]; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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