Эти таблетки в аптечке решают кучу проблем — решение в отпуске

Каждое лето туристы сталкиваются с одними и теми же вопросами: что взять с собой в аптечку, если едешь в жаркие страны? Ирландский фармацевт Эшли О'Дубхейн поделился своим личным списком из шести неочевидных, но крайне полезных препаратов. Эти средства не просто пригодятся — они способны спасти вам отпуск.
Первым в списке стали электролиты. Незаменимы в регионах с жарким и влажным климатом, где человек активно потеет.
"Электролиты важны для поддержания баланса жидкости и нормальной работы мышц и нервов. Мы теряем их с потом, особенно натрий, и восполнять потери жизненно необходимо", — поясняет фармацевт.
Антигистаминные препараты вроде Зиртека, Телфаста или Кларитина помогут при укусах насекомых, реакции на еду или солнце, а также при тепловой сыпи. Такое универсальное средство точно не будет лишним.
Эшли рекомендует захватить Имодиум — средство, которое быстро останавливает диарею. По его словам, это особенно актуально в путешествиях, где местная кухня может оказаться слишком экзотичной для вашего желудка.
Обязательно стоит взять с собой крем от укусов насекомых. Сам Эшли советует Фусибет, но добавляет, что обычную гидрокортизоновую мазь, такую как Кортопин, можно купить без рецепта. Альтернативой может стать крем Антисан, если стероидные средства не подходят.
Чтобы организм легче адаптировался к перемене климата и питания, специалист рекомендует начинать приём пробиотиков за пару недель до поездки. Они восстановят баланс микрофлоры и укрепят иммунитет.
Наконец, не забудьте привычные обезболивающие: Панадол, Нурофен, ибупрофен или парацетамол. Даже если на отдыхе всё идёт по плану, головная боль, растяжение или простуда могут настигнуть в самый неподходящий момент.
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