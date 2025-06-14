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Эти таблетки в аптечке решают кучу проблем — решение в отпуске

2:14
Туризм

Каждое лето туристы сталкиваются с одними и теми же вопросами: что взять с собой в аптечку, если едешь в жаркие страны? Ирландский фармацевт Эшли О'Дубхейн поделился своим личным списком из шести неочевидных, но крайне полезных препаратов. Эти средства не просто пригодятся — они способны спасти вам отпуск.

Лекарства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Лекарства

Энергия и выносливость в жару

Первым в списке стали электролиты. Незаменимы в регионах с жарким и влажным климатом, где человек активно потеет.

"Электролиты важны для поддержания баланса жидкости и нормальной работы мышц и нервов. Мы теряем их с потом, особенно натрий, и восполнять потери жизненно необходимо", — поясняет фармацевт.

Универсальное средство против аллергии

Антигистаминные препараты вроде Зиртека, Телфаста или Кларитина помогут при укусах насекомых, реакции на еду или солнце, а также при тепловой сыпи. Такое универсальное средство точно не будет лишним.

От "неприятных сюрпризов" на кухне

Эшли рекомендует захватить Имодиум — средство, которое быстро останавливает диарею. По его словам, это особенно актуально в путешествиях, где местная кухня может оказаться слишком экзотичной для вашего желудка.

Аптечка против укусов

Обязательно стоит взять с собой крем от укусов насекомых. Сам Эшли советует Фусибет, но добавляет, что обычную гидрокортизоновую мазь, такую как Кортопин, можно купить без рецепта. Альтернативой может стать крем Антисан, если стероидные средства не подходят.

Забота о микрофлоре

Чтобы организм легче адаптировался к перемене климата и питания, специалист рекомендует начинать приём пробиотиков за пару недель до поездки. Они восстановят баланс микрофлоры и укрепят иммунитет.

Обезболивающее — must have

Наконец, не забудьте привычные обезболивающие: Панадол, Нурофен, ибупрофен или парацетамол. Даже если на отдыхе всё идёт по плану, головная боль, растяжение или простуда могут настигнуть в самый неподходящий момент.

Уточнения

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с - патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием.

Микрофлора (микробиота) — совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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