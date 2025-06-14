Туристы в шоке: где в Италии ещё можно побыть наедине с собой

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы считаете, что уже видели всю Италию — возможно, вы ещё не были в Кампании. Эта жемчужина юга манит не только памятниками античности и пиццей из Неаполя, но и уединёнными пляжами, уютными скалистыми городками и ароматом лимончелло, доносящимся из апельсиновых рощ.

Фото: www.freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info Отпуск

Кампания: за пределами туристических маршрутов

По данным отчёта Expedia "Летние путешествия 2025", Италия стала лидером среди желанных зарубежных направлений у туристов.

Однако в этом году внимание всё чаще смещается с переполненных городов в сторону менее известных прибрежных локаций. В фокусе — регион Кампания с его 500 километрами побережья и нетронутыми уголками природы.

Хотя Неаполь, Позитано и Амальфи известны каждому туристу, настоящие сокровища прячутся вдалеке от фотогеничных улиц. Среди таких мест — горные городки и бухты, куда добраться можно только на арендованном автомобиле по извилистым дорожкам.

Прогулка по этим маршрутам — уже само по себе приключение, особенно если ваш путь ведёт к пустынному пляжу или уютному ресторанчику на скале.

Чем заняться в Кампании

Первое, с чего стоит начать, — исследовать Неаполь. Виа-деи-Трибунали — рай для гурманов. Здесь готовят лучшую пиццу на планете, а местные повара не стесняются обжаривать тесто во фритюре ради дополнительного вкуса. Чуть дальше — руины Помпей, дающие возможность заглянуть в прошлое на 2000 лет назад.

Продолжите путешествие вдоль побережья Амальфи — между Позитано, Равелло и Амальфи. Эти пастельные городки словно сошли со страниц открытки. А всего в нескольких милях — остров Капри с его гротами и яхтенной роскошью.

Где скрываются настоящие чудеса

Хотите избежать туристических толп? Добро пожаловать в Чиленто. Здесь вместо привычного шума — тишина национальных парков, крошечные деревушки и пляжи без зонтов.

Палинуро удивит своим синим гротом, не уступающим знаменитому Капри, а Марина-ди-Ашея порадует широкими песчаными просторами. В Агрополи — старинный центр с душой.

И не забудьте про гастрономию. Моцарелла из буйволиного молока на местной ферме, бокал лимончелло среди цитрусовых садов или авторская пицца в Кайаццо, поданная в здании бывшего дворца — впечатлений хватит на целую жизнь.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana,) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.

