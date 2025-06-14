Знаменитости и их острова: карибские уголки, где отдыхают звёзды

Не только Леонардо Ди Каприо вкладывает средства в островную недвижимость, являясь владельцем 420 тыс. кв. м земли у берегов Белиза, за которую он исправно платит налоги.
В коллекции недвижимости Джонни Деппа также присутствует остров площадью 186 тыс. кв. м., расположенный на Багамах.
А известный иллюзионист Дэвид Копперфильд и вовсе является хозяином целого архипелага под названием Копперфильд-Бэй.
Рианна наслаждается жизнью на роскошной вилле на родном Барбадосе.
В поместье Мика Джаггера на острове Мюстик десятилетиями собираются рок-звезды, а Опра Уинфри предпочитает уединяться в своём поместье на Антигуа, когда хочет отдохнуть от суеты Монтсеррата.
И это лишь малая часть знаменитостей, владеющих собственными уголками рая в Карибском море. Приятным бонусом является то, что некоторые из этих эксклюзивных владений можно арендовать для незабываемого отпуска.
Республика Барба́дос (англ. Barbados [bɑːrˈbeɪdɒs] или [bɑːrˈbeɪdoʊs]) — государство в Вест-Индии на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Расположен относительно недалеко от Южно-Американского континента, в 434,5 км на северо-восток от Венесуэлы.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.