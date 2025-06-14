Знаменитости и их острова: карибские уголки, где отдыхают звёзды

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не только Леонардо Ди Каприо вкладывает средства в островную недвижимость, являясь владельцем 420 тыс. кв. м земли у берегов Белиза, за которую он исправно платит налоги.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Райский остров

В коллекции недвижимости Джонни Деппа также присутствует остров площадью 186 тыс. кв. м., расположенный на Багамах.

А известный иллюзионист Дэвид Копперфильд и вовсе является хозяином целого архипелага под названием Копперфильд-Бэй.

Рианна наслаждается жизнью на роскошной вилле на родном Барбадосе.

В поместье Мика Джаггера на острове Мюстик десятилетиями собираются рок-звезды, а Опра Уинфри предпочитает уединяться в своём поместье на Антигуа, когда хочет отдохнуть от суеты Монтсеррата.

И это лишь малая часть знаменитостей, владеющих собственными уголками рая в Карибском море. Приятным бонусом является то, что некоторые из этих эксклюзивных владений можно арендовать для незабываемого отпуска.

Уточнения

Республика Барба́дос (англ. Barbados [bɑːrˈbeɪdɒs] или [bɑːrˈbeɪdoʊs]) — государство в Вест-Индии на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Расположен относительно недалеко от Южно-Американского континента, в 434,5 км на северо-восток от Венесуэлы.



