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Знаменитости и их острова: карибские уголки, где отдыхают звёзды

1:03
Туризм

Не только Леонардо Ди Каприо вкладывает средства в островную недвижимость, являясь владельцем 420 тыс. кв. м земли у берегов Белиза, за которую он исправно платит налоги.

Райский остров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Райский остров

В коллекции недвижимости Джонни Деппа также присутствует остров площадью 186 тыс. кв. м., расположенный на Багамах.

А известный иллюзионист Дэвид Копперфильд и вовсе является хозяином целого архипелага под названием Копперфильд-Бэй.

Рианна наслаждается жизнью на роскошной вилле на родном Барбадосе.

В поместье Мика Джаггера на острове Мюстик десятилетиями собираются рок-звезды, а Опра Уинфри предпочитает уединяться в своём поместье на Антигуа, когда хочет отдохнуть от суеты Монтсеррата.

И это лишь малая часть знаменитостей, владеющих собственными уголками рая в Карибском море. Приятным бонусом является то, что некоторые из этих эксклюзивных владений можно арендовать для незабываемого отпуска.

Уточнения

Республика Барба́дос (англ. Barbados [bɑːrˈbeɪdɒs] или [bɑːrˈbeɪdoʊs]) — государство в Вест-Индии на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Расположен относительно недалеко от Южно-Американского континента, в 434,5 км на северо-восток от Венесуэлы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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