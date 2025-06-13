Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санитарные нормы для дачного туалета: как избежать неприятных сюрпризов
Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации
Секрет древних охотников: уникальные 6000-летние скелеты с ДНК, которой нет у колумбийцев
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет
Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи
Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза
Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь
Изюм: суперфуд или сладкая ловушка? Диетологи раскрывают правду

Она бросила всё и начала новую жизнь в автодоме — вот почему её выбор вдохновляет

Туризм

Коллега предложила Мэриан Барри прибыльную работу медсестрой в путешествиях, что давало возможность знакомиться со страной.

автодом
Фото: auto.ru is licensed under Free More info
автодом

Проведя три месяца на Аляске, Барри поняла, что это её призвание. Она продала свой дом в Месе, где прожила 16 лет, приобрела автодом, названный "Мирной", и начала путешествовать по западным штатам.

Она работает полный рабочий день в так называемом "кемпинге для волонтёров", живя и работая в парках с другими путешественниками, многие из которых тоже пенсионеры. Она проводит время, катаясь на каяках и велосипедах, а также обучая посетителей парков ориентированию.

 Поскольку американцы сталкиваются с ростом цен на жилье при фиксированных доходах, этот образ жизни становится все более привлекательным.

Барри живет на ежемесячные выплаты по социальному страхованию в размере 2972 долларов. Пока ей хватает, и она даже может позволить себе арендовать машину на лето. Жить в доме на колесах довольно дешево. В кемпингах она получает бесплатное подключение к воде, электричеству и канализации в обмен на свою работу, пишет businessinsider.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Садоводство, цветоводство
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Красота и стиль
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь
Изюм: суперфуд или сладкая ловушка? Диетологи раскрывают правду
Простые советы для хранения урожая летом: как избежать гниения и потерь
Рыба против инфаркта: какие сорта лечат, а какие только вкусные
Мальчик ездит в школу на свинье: бразильский ученик взорвал соцсети
Листья желтеют, корни задыхаются: что происходит с томатами после ливня и как это исправить
Гениальный трюк с содой: как отмыть многолетний жир за 15 минут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Израиль закрыл небо — рейсы отменены до особого распоряжения
Учёные из Сириуса создали технологию, которая может изменить лечение рака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.