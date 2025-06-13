Она бросила всё и начала новую жизнь в автодоме — вот почему её выбор вдохновляет

Коллега предложила Мэриан Барри прибыльную работу медсестрой в путешествиях, что давало возможность знакомиться со страной.

Фото: auto.ru is licensed under Free More info автодом

Проведя три месяца на Аляске, Барри поняла, что это её призвание. Она продала свой дом в Месе, где прожила 16 лет, приобрела автодом, названный "Мирной", и начала путешествовать по западным штатам.

Она работает полный рабочий день в так называемом "кемпинге для волонтёров", живя и работая в парках с другими путешественниками, многие из которых тоже пенсионеры. Она проводит время, катаясь на каяках и велосипедах, а также обучая посетителей парков ориентированию.

Поскольку американцы сталкиваются с ростом цен на жилье при фиксированных доходах, этот образ жизни становится все более привлекательным.

Барри живет на ежемесячные выплаты по социальному страхованию в размере 2972 долларов. Пока ей хватает, и она даже может позволить себе арендовать машину на лето. Жить в доме на колесах довольно дешево. В кемпингах она получает бесплатное подключение к воде, электричеству и канализации в обмен на свою работу, пишет businessinsider.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

