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Может ли расположение кресла в самолёте повлиять на шансы выжить — мнение экспертов

1:55
Туризм

После недавней авиакатастрофы с участием Boeing 787 авиакомпании Air India, произошедшей после взлета из Ахмедабада (Индия) внимание авиапассажиров всего мира невольно сосредоточилось на месте 11А.

Boeing-787
Фото: Wikipedia by Kentaro Iemoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Boeing-787

Именно там находился 38-летний Вишваш Кумар Рамеш, единственный, кому удалось выжить в этой трагедии. Возник вопрос: сыграло ли расположение его кресла какую-то роль в его спасении?

Однако, по мнению экспертов в области авиации, это маловероятно. Они утверждают, что не существует конкретного места в самолете, которое было бы более безопасным, чем любое другое. Более того, специалисты не рекомендуют пытаться просчитать безопасность, выбирая определенное место.

Джефф Гуццетти, бывший следователь авиационных происшествий, подчеркивает, что при аварии любые расчеты теряют смысл. Он советует выбирать место, где пассажиру просто комфортно.

Несмотря на распространенное мнение о том, что хвостовая часть самолета может быть более безопасной, эта теория, по словам Гуццетти, исходит из ошибочного предположения, что при аварии передняя часть всегда будет первой зоной воздействия. Предсказать динамику крушения невозможно.

Шон Прудницки, эксперт по авиационной безопасности, объясняет выживание Рамеша простой удачей. По его словам, в подобных авариях выжить, находясь так близко к передней части самолета и топливным бакам, расположенным в крыльях и фюзеляже, практически невозможно.

После ряда недавних авиакатастроф по всему миру, эксперты подчеркивают, что авиаперелеты по-прежнему остаются безопасными, а крушения, хотя и привлекают внимание, являются крайне редкими, пишет nytimes.

Уточнения

Фюзеля́ж (фр. fuselage, от fuseau — веретено) — корпус летательного аппарата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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