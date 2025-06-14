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Мексика глазами россиянки: почему здесь так легко быть счастливым?

1:40
Туризм

Путешественница Марина Ершова рассказала в личном блоге на платформе "Дзен", что точно понравится россиянам, которые решили в первый раз посетить Мексику.

Мексиканская еда
Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мексиканская еда

По словам Марины, в Мексике люди улыбчивые, но на это никто не смотрит как на что-то странное или подозрительное. В Мексике радость — это естественное состояние души. Также Мексика не может не понравиться любителям вкусной еды.

"Я лично не ожидала, что буду есть кукурузные лепёшки каждый день. Но они тут как у нас хлеб — всегда под рукой. И вот эти уличные такосы по 30 песо — они не просто вкусные. Они домашние. Даже если готовит тебе бородатый мужик в фартуке с пятнами соуса, ты всё равно чувствуешь себя как у бабушки. Только в Гвадалахаре", — пишет Ершова.

Фрукты здесь тоже можно купить по дешёвым ценам, причём это очень вкусные, спелые и сочные плоды. Марина вспомнила, как прямо на улице с удовольствием лакомилась манго.

"Первый раз я ела манго так, что сок тёк по локтю. Прямо на улице. Сижу, как дикая обезьяна. Но счастливая! А когда купили за 20 песо огромную порцию нарезанных фруктов с чили — я поняла, что жить буду здесь", — делится путешественница.

И самое главное — в Мексике можно быть собой, выглядеть естественно и не переживать, если знакомые увидят тебя без макияжа. Кроме того, неторопливый образ жизни может очаровать любого, кто соскучился по покою и гармонии, живя в ритме постоянной суеты и спешки.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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