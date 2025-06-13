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Забудьте Рим и Париж: скрытая жемчужина Балкан, которую стоит увидеть сейчас

2:13
Туризм

Когда речь заходит о поездке в Европу, большинство туристов первым делом бронируют билеты в Рим, Париж или Барселону. Но, как справедливо замечает автор путеводителей Рик Стивес, лучшее часто скрывается за пределами привычных маршрутов. Его совет — отправиться в Болгарию: страну с богатой историей, яркой культурой и невероятной природой.

Болгария
Фото: commons.wikimedia.org by www.vacacionesbulgaria.com is licensed under GNU Free Documentation License
Болгария

Болгария: прошлое и настоящее в одном пространстве

География этой страны говорит сама за себя: граничащая с Грецией и Турцией, пережившая османское владычество, Болгария сохранила свою идентичность и стала частью ЕС лишь в 2007 году.

Она использует свою собственную валюту — лев, а значит, путешествие сюда можно организовать совсем недорого — в среднем около 45 долларов в день.

София — город, где история повсюду

Болгарская столица покоряет с первого взгляда: купола собора Александра Невского, старинная церковь Святого Георгия, площадь Независимости с монументальной советской архитектурой. Всё это — в шаговой доступности.

Здесь можно погрузиться в городскую жизнь, пройтись по бульвару Витоша, попробовать уличную еду и заглянуть на старейший Женский рынок. А ещё - посетить арт-квартал, который превращает город в открытую галерею.

Но Болгария — это не только София.

За пределами столицы: море, горы и прошлое

Велико-Тырново, Несебр, Банско — названия, которые пока не на слуху, но достойны внимания.

Средневековые улицы, черноморские виды и зимние курорты — каждый город уникален. А настоящая магия начинается там, где кончается асфальт.

Сельская Болгария: живое наследие

Сельская местность страны будто сошла с иллюстраций: холмы, озёра, каменные деревушки и пасторальная тишина.

Но главное — здесь можно стать частью этой жизни. В гостевых домах туристы не просто ночуют, а варят ракию, доят коров, собирают травы, лепят глиняную посуду и даже учатся расписывать иконы.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България ) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади. Столица — София. Денежная единица — болгарский лев. Государственный язык — болгарский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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