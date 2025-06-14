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Средневековье по-фламандски: скрытое место рядом с Брюгге, где можно перезагрузиться

2:25
Туризм

Бельгия может показаться не самой очевидной страной для начала европейского путешествия. Страна уютная, дружелюбная к туристам и полна неожиданностей — от гастрономических рекордов до исторических уголков, в которых замирает время.

Бельгия, Брюгге
Фото: commons.wikimedia.org by Falk2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бельгия, Брюгге

Бегейнхоф — уголок тишины в самом сердце Брюгге

Всего в 15 минутах ходьбы от центра Брюгге находится Бегейнхоф Тен Вингаарде — место, где будто ничего не меняется с XIII века.

Белоснежные дома, утопающие в зелени, спокойные каналы, скромная церковь и тишина, нарушаемая лишь шагами посетителей.

Раньше здесь жили бегинки — женщины, посвятившие себя духовной жизни, но не принявшие монашеский постриг. Сегодня в Бегейнхофе обитает небольшая община бенедиктинок, и их дом по-прежнему открыт для гостей.

Церковь, построенная в XVII веке после пожара, поражает скромной готико-барочной архитектурой.

Над алтарём висит картина "Страшный суд", притягивающая взгляд. Поблизости — музей бегинок, сохранивший интерьер старинной монашеской кельи и аптекарский сад.

Что ещё посмотреть в Брюгге

После умиротворения Бегейнхофа — время изучить сам Брюгге. Прогуляйтесь по его каналам, поднимитесь по винтовой лестнице на башню Белфорта, откуда открывается фантастическая панорама города.

Если хочется узнать больше за короткое время, попробуйте велосипедную экскурсию с гидом: три часа — и вы увидите как главные памятники, так и укромные уголки.

Для любителей сладкого обязательно — мастер-класс по приготовлению бельгийского шоколада. Под руководством местных шоколатье вы научитесь делать трюфели, пралине и горячий шоколад, а домой увезёте коробку с более чем 35 сладостями.

Где перекусить в Брюгге

Невозможно побывать в Бельгии и не попробовать знаменитые вафли. Chez Albert — одно из самых известных мест рядом с Белфортом, где подают вафли с молочным шоколадом, клубникой и кремом.

А "Дом вафель" предложит вам вариант посытнее — с фруктами, шоколадным соусом и горячим напитком.

Брюгге — это не просто город, это ощущение. А Бегейнхоф — его самое тихое, трогательное и искреннее отражение.

Уточнения

Брю́гге (нидерл. Brugge, фр. Bruges, нем. Brügge,) — город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия. Экономический и культурный расцвет Брюгге связывают с эпохой высокого и позднего Средневековья (XII—XV вв.).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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