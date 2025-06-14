Этот этап отпуска у многих занимает больше, чем сам отдых — и зачем вообще это делаем

Подготовка к отпуску может напоминать целую военную операцию — и список дел, которые туристы выполняют перед поездкой, это только подтверждает.
Опрос показал: многие из нас не просто собирают чемодан, а превращают последние дни перед вылетом в череду строго регламентированных ритуалов.
В списке 30 самых распространённых задач — от типичных до неожиданных:
Также популярны загрузка фильмов, книг и подкастов на планшеты, покупка тревел-версий косметики и постоянное взвешивание чемодана.
В среднем туристы тратят на сборы семь с половиной часов. Миллениалы выходят в лидеры: у них на подготовку уходит более девяти часов.
77% представителей поколения Z и миллениалов даже берут отгулы на работе, чтобы успеть всё сделать до отпуска.
Каждый четвёртый признался, что слишком нагружает багаж, а 21% откладывают подготовку до последнего.
При этом многие думают о других больше, чем о себе: перед поездкой люди тратят около 15 минут на заботу о нуждах окружающих — раньше, чем начнут собирать свои вещи.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
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