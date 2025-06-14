Этот этап отпуска у многих занимает больше, чем сам отдых — и зачем вообще это делаем

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Подготовка к отпуску может напоминать целую военную операцию — и список дел, которые туристы выполняют перед поездкой, это только подтверждает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чемодан

Опрос показал: многие из нас не просто собирают чемодан, а превращают последние дни перед вылетом в череду строго регламентированных ритуалов.

Чем заняты туристы перед отпуском?

В списке 30 самых распространённых задач — от типичных до неожиданных:

стрижка специально "для отпуска"

навязчивая проверка прогноза погоды

смена постельного белья перед вылетом

уход за комнатными растениями

стирка горы одежды

перекладывание вещей по нескольку раз

покупка нового нижнего белья

многократная проверка паспорта

подготовка дорожных закусок

уборка в холодильнике

Также популярны загрузка фильмов, книг и подкастов на планшеты, покупка тревел-версий косметики и постоянное взвешивание чемодана.

Сколько времени это отнимает?

В среднем туристы тратят на сборы семь с половиной часов. Миллениалы выходят в лидеры: у них на подготовку уходит более девяти часов.

77% представителей поколения Z и миллениалов даже берут отгулы на работе, чтобы успеть всё сделать до отпуска.

Каждый четвёртый признался, что слишком нагружает багаж, а 21% откладывают подготовку до последнего.

При этом многие думают о других больше, чем о себе: перед поездкой люди тратят около 15 минут на заботу о нуждах окружающих — раньше, чем начнут собирать свои вещи.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

