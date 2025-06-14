Новый маршрут на Ибицу грозит обострить туристический кризис

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока жители Ибицы требуют ограничить турпоток, одна судоходная компания предложила неожиданный и, по их словам, "уважительный" формат отдыха. Правда, не все согласны с этим определением.

Фото: commons.wikimedia.org by Spens03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ибица, Испания

"Плавучий отель" вместо квартир на острове

Компания Trasmed, принадлежащая Grimaldi Group, запускает необычный маршрут: туристы смогут провести уикенд на Ибице, не заселяясь в отель.

Вместо этого они будут жить на борту корабля, пришвартованного в порту острова. Судно прибудет в пятницу вечером, останется на выходные, а затем отправится обратно.

Этот маршрут будет действовать с 27 июня до конца сентября, охватывая 14 выходных. Туристы получат полный набор услуг на борту — от завтраков до смены полотенец и доступа к бассейну.

Судно будет курсировать между Валенсией и Ибицей, а в планах — и расширение на направление Барселона — Менорка.

Как это работает?

Пассажиры смогут исследовать остров днём, а ночью возвращаться в свои каюты.

"Мы разработали программу, которая подходит для разных форм передвижения: от путешествий на автомобиле до более экологичных поездок без него", — коментирует директор по продажам и маркетингу Яна Пейро из Trasmed.

Идея кажется идеальной: минимальная нагрузка на инфраструктуру острова, удобство и мобильность. Однако не всё так однозначно.

Критика — и не только от местных

Новый формат тут же получил неоднозначную оценку. Некоторые называют его "скрытым отелем", опасаясь, что это всего лишь обходной путь, позволяющий сохранить высокий туристический поток, несмотря на ограничения.

И это происходит на фоне того, что правительство Ибицы уже пообещало ликвидировать до 9000 туристических объектов в попытке сохранить баланс между туризмом и качеством жизни местных жителей.

Местные власти и активисты уверены: туризм должен быть не только удобным, но и устойчивым.

Вопрос лишь в том, является ли новый маршрут шагом к решению проблемы — или наоборот, её маскировкой.

Уточнения

Иви́са или И́бица (исп. Ibiza, кат. Eivissa ) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова. Принадлежит Испании. Административный центр — город Ивиса.

