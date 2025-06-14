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Новый маршрут на Ибицу грозит обострить туристический кризис

2:13
Туризм

Пока жители Ибицы требуют ограничить турпоток, одна судоходная компания предложила неожиданный и, по их словам, "уважительный" формат отдыха. Правда, не все согласны с этим определением.

Ибица, Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Spens03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ибица, Испания

"Плавучий отель" вместо квартир на острове

Компания Trasmed, принадлежащая Grimaldi Group, запускает необычный маршрут: туристы смогут провести уикенд на Ибице, не заселяясь в отель.

Вместо этого они будут жить на борту корабля, пришвартованного в порту острова. Судно прибудет в пятницу вечером, останется на выходные, а затем отправится обратно.

Этот маршрут будет действовать с 27 июня до конца сентября, охватывая 14 выходных. Туристы получат полный набор услуг на борту — от завтраков до смены полотенец и доступа к бассейну.

Судно будет курсировать между Валенсией и Ибицей, а в планах — и расширение на направление Барселона — Менорка.

Как это работает?

Пассажиры смогут исследовать остров днём, а ночью возвращаться в свои каюты.

"Мы разработали программу, которая подходит для разных форм передвижения: от путешествий на автомобиле до более экологичных поездок без него", — коментирует директор по продажам и маркетингу Яна Пейро из Trasmed.

Идея кажется идеальной: минимальная нагрузка на инфраструктуру острова, удобство и мобильность. Однако не всё так однозначно.

Критика — и не только от местных

Новый формат тут же получил неоднозначную оценку. Некоторые называют его "скрытым отелем", опасаясь, что это всего лишь обходной путь, позволяющий сохранить высокий туристический поток, несмотря на ограничения.

И это происходит на фоне того, что правительство Ибицы уже пообещало ликвидировать до 9000 туристических объектов в попытке сохранить баланс между туризмом и качеством жизни местных жителей.

Местные власти и активисты уверены: туризм должен быть не только удобным, но и устойчивым.

Вопрос лишь в том, является ли новый маршрут шагом к решению проблемы — или наоборот, её маскировкой.

Уточнения

Иви́са или И́бица (исп. Ibiza, кат. Eivissa ) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова. Принадлежит Испании. Административный центр — город Ивиса.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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