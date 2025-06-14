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Громкое зрелище и тихая угроза: почему вертолёты над Нью-Йорком пугают местных

2:27
Туризм

Город, который так хорош, что его назвали дважды, притягивает туристов не только огнями Таймс-сквер. Главный герой здесь — потрясающий городской пейзаж. Ради захватывающего вида на Манхэттен гости мегаполиса готовы на всё: вращающиеся смотровые площадки, небоскрёбы — и, конечно, вертолётные туры. Но за этой мечтой стоит тревожная реальность.

Нью-Йорк ночью
Фото: unsplash.com by Jonathan Pease, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нью-Йорк ночью

Когда полёт становится риском

Апрель 2025 года стал трагичным напоминанием об опасности подобных развлечений: туристический вертолёт рухнул в реку Гудзон, погибли шесть человек.

Ньюйоркцы давно выражают недовольство: шум, перегрузка воздушного пространства и постоянные пролёты над городом стали обычным делом.

Один из пользователей написал: "В небе их так много, что это небезопасно". И это не эмоции: в хорошие погодные дни в городе фиксируется до 9000 полётов.

Мэр города Эрик Адамс заявил, что отказываться от вертолётов не планируется, ссылаясь на их важность не только для туризма, но и для доставки грузов.

При этом он подчёркивает, что безопасность остаётся в приоритете. Однако количество полётов, судя по всему, снижаться не будет.

Готовьтесь — и задавайте вопросы

Если вы всё же мечтаете посмотреть на Нью-Йорк с воздуха, просто подойдите к выбору ответственно.

"К сожалению, когда люди летают, они часто не обращают внимания на показатели безопасности или финансовую жизнеспособность компании", — подчёркивает авиационный эксперт Стив Коуэлл.

Он советует проверить отзывы, рейтинг туроператора и историю его полётов.

"Убедитесь, что у этих перевозчиков, операторов, надёжная репутация в плане безопасность," — напоминает бывший директор Национального совета по безопасности на транспорте Питер Гёльц.

Проверить наличие инцидентов можно на сайте Федерального управления гражданской авиации. И не стесняйтесь задавать вопросы перед покупкой билета.

"Вы также можете спросить у оператора, кто будет нашим пилотом, и я хочу знать, сколько у него лётных часов и сколько из них на вертолётах такого типа", — советует адвокат по авиационным делам Джим Брочл.

Если вам отказываются предоставить эту информацию — это тревожный сигнал.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.  Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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